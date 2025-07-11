Фотолетопись столицы

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Илья Пащенко
корреспондент отдела культуры

Уникальные кадры представлены на выставке Нурмухамата Имамова «Моя Астана: от прошлого к будущему»

фото Игоря Бургандинова

Триста архивных снимков, составивших экспозицию, – это биография главного города страны в лицах и судьбах, архитектурных и природных пейзажах, звонкой радости праздников и кипучести трудовых будней. Увлекательное путешествие, в которое гостей выставки приглашает сама история, хронологически охватывает жизнь столицы с последних лет целинной эпопеи до первых дней независимости.

Бескрайние колосящиеся поля и комбайны, старинные купеческие домики и строящиеся многоэтажки, праздничные демонстрации к 1 Мая и 7 Ноября, выступления звезд советской эстрады на сцене Дворца целинников – эти и многие другие яркие приметы эпохи запечатлел на своих снимках известный фотограф и краевед Нурмухамат Имамов.

О своем призвании летописец столицы говорил так: «Возвратившись после десяти армейских лет, я увидел наш город – мазанки, узкие улицы, старые купеческие особняки… Я верил, что город вырастет, похорошеет, но горько было думать, что никто не будет знать его прежнее лицо. Вот и стал я фотографировать. Для себя сначала, все подряд, потом то, что могло представлять какую-то историческую ценность. А уж когда стал работать в газете, – это стало и моей профессией».

За годы работы в «Акмолинской правде» Нурмухамат Имамов сформировал внушительный фотоархив, материалы которого и стали главными экспонатами выставки. Активную работу по сохранению и популяризации творческого наследия выдающегося фотографа проводит его сын Ринат, чьими усилиями многие уникальные снимки были оцифрованы и размещены в широком доступе. По его словам, у Нурмухамата Имамова нет «лучших» и «нелучших» работ. Каждый кадр сделан уверенной рукой мастера, творческая манера которого отличалась безупречным чувством композиции и умением улавливать поэзию вечности в прозе будней.

Несомненные художественные достоинства снимков Нурмухамата Имамова делают их подлинными произведениями искусства. Эта мысль красной нитью прошла через все выступления, прозвучавшие на торжественном открытии выставки.

Директор Президентского центра РК Бакытжан Темирболат отметил особое значение экспозиции, приуроченной к двум знаковым датам – Дню столицы и 30-летию Ассамблеи народа Казахстана. Такое решение призвано подчеркнуть тот факт, что для уроженца башкирского села Большое Озеро наша страна стала не только родным домом, но и неиссякаемым источником вдохновения.

– Фотоработы Нурмухамата Имамова – это не просто документальные кадры. Это взгляд человека, который чувствовал дыхание своего времени, фиксировал перемены, берег память. Его объектив – это путь через десятилетия. Мы видим, как от скромных улиц Акмолинска через этапы целинного и советского строительства наш город превратился в красивый современный мегаполис. Выставка позволяет не только увидеть, но и почувствовать этот путь. Она обращена к сердцу каждого, кто дорожит прошлым и верит в будущее Астаны, – подчеркнул Бакытжан Темирболат.

Своими воспоминаниями о Нурмухамате Имамове и размышлениями о его творчестве поделились краеведы ­Рафаиль Давлеткильдеев и Дмитрий Глухих, искусствовед, почетный граж­данин города Астаны Нелли Шиврина, заместитель председателя правления ТОО «Центр развития туризма «Astana Tourism» Олжас Ибраев. Они рассказали о привлекательных человеческих качествах фотографа, бесконечно влюбленного в столицу и ее жителей. Именно этот романтический настрой и придает работам Имамова их неповторимый окрас. Каждый кадр, пусть даже изображены на нем покосившие­ся времянки или беспорядочно разбросанные кирпичи, – это искреннее признание в любви к городу, чьи боли и радости так остро переживал его преданный летописец.

– Если бы каждый, кто приезжает в Астану, относился к ней так, как относился Имамов, – столица стала бы еще сильнее и человечнее. Он знал цену каждому кирпичу, каждому уголку города. И я благодарен потомкам, что они сохранили его архив. Это пример настоящего гражданского подвига, – отметил Дмитрий Глухих.

Среди многочисленных снимков особый интерес вызвали те, на которых запечатлены визиты видных деятелей советского искусства в Целиноград. Посетители выставки подолгу рассматривали кадры с концертов Бибигуль Тулегеновой, Иосифа Кобзона, Галины Ненашевой и анасамбля «Гульдер». Попала в объектив фотографа и прогулка легендарной певицы Анны ­Герман по Центральной площади города. «Белый Ангел польской эстрады» посетила Целиноград в августе 1974 года и дала два концерта, все билеты на которые были распроданы в рекордные сроки. С таким же размахом встречали целиноградцы «короля баритонов» Ермека Серкебаева, чей приезд в город также остался на снимках Нурмухамата Имамова.

К слову, представлены в экс­позиции и его главные орудия труда – фотоаппараты «Киев» и «Практика». Вместе с ними под стеклом витрины посетители могут увидеть журналистские удостоверения, часы и многочис­ленные награды за боевые подвиги и трудовую доб­лесть. Все эти личные вещи – спутники тяжелой, но счастливой жизни, которую прожил талантливый фото­граф. До конца дней он сохранял в ­своей душе трепет первых чувств к любимому городу, чьи образы обессмертил на фотопленке – извилистой ленте народной памяти...

#Астана #выставка #фото #Нурмухамат Имамов

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