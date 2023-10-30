Фотовыставка Explore Jana Qazaqstan открылась в Астане

Культура и общество
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28 октября в 13-00 в Астане в ТРЦ Mega Silk Way состоялась открытие фотовыставки по итогам экспедиций Explore Jana Qazaqstan. В текущем году с мая по сентябрь команда Explore Jana Qazaqstan совместно с редакцией National Geographic Qazaqstan при поддержке Xiaomi провела 5 экспедиций по регионам Казахстана, в том числе по Туркестанской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областям, передает Kazpravda.kz 

Основная цель экспедиций - популяризация туристических регионов через объективы видеокамер и фотоаппаратов лучших казахстанских фотографов, журналистов и тревел-блогеров, а также придание импульса дальнейшему развитию внутреннего туризма Казахстана.

По итогам экспедиции были сделаны более чем 3500 фотографий, из которых редакция National Geographic Qazaqsan отобрала лучшие 25 работ для фотовыставки, сделанные на телефон серии Xiaomi 13.

Экспозиция продлится до 18 ноября 2023 года в столичном ТРЦ Mega Silk Way.

#Астана #выставка #фото

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