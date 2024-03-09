Фотовыставка «Женщины Великой степи» открылась в Болгарии

Культура
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Вниманию гостей представлены снимки выдающихся представительниц казахского народа, передает Kazpravda.kz

Фото: МИД РК

В стенах Национальной библиотеки «Св.Св. Кирил и Методия» была открыта фотовыставка «Женщины Великой степи». В мероприятии приняли участие депутаты Народного собрания, представители дипломатического корпуса, творческой интеллигенции, казахской диаспоры, болгарской общественности и СМИ.

Посол Виктор Темирбаев ознакомил гостей с системными мерами нашего государства по расширению участия женщин в экономике, политике, общественной деятельности.

В свою очередь, директор Национальной библиотеки «Св.Св. Кирил и Методий» Красимира Александрова отметила, что организованная фотовыставка наглядно демонстрирует неоценимый вклад женщин Казахстана в построении развитого государства.

«По ее словам, наша страна является примером ответственного поведения государства на мировой арене», - говорится в сообщении.

Вниманию гостей представлены снимки выдающихся представительниц казахского народа, которые на разных этапах истории внесли свой вклад в развитие в стране культуры, искусства, науки, политики и спорта.

Фотовыставка будет открыта до 20 марта 2024 года.

Национальная библиотека «Св.Св. Кирил и Методий», основанная в 1879 г. является крупнейшей библиотекой Болгарии. В настоящее время книжный фонд библиотеки насчитывает свыше 8 млн книг и рукописей.
 

#выставка #Болгария #женщины Великой степи

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