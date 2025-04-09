Франкофонная весна – это фестиваль, посвященный французскому языку и франкофонным культурам. В Казахстане он проходит уже 15-й раз. О программе фестиваля этого года на площадке СЦК рассказали представители посольств Армении, Бельгии, Латвии, Литвы, Румынии, Франции и Швейцарии, которые совместно проводят это мероприятие.

фото Игоря Бургандинова

Кинопоказы, выставки, концерты, интересные встречи будут проходить в семи городах Казахстана с 1 апреля по 31 мая. Кроме того, в этом году 20-летие отмечает Французский альянс Астаны, и к этой дате готовится специальное музыкально-танцевальное шоу с участием французских и казахстанских артистов.

Франкофонной весне особенно порадуются любители кино. По словам посла Франции в Казахстане Сильван Гиоге, в этом сезоне будет организован Второй фестиваль французского кино ЮБИFRANCE в Усть-Каменогорске. Там зрители увидят анимационный фильм «Поток» совместного производства Бельгии, Франции и Латвии, который получил премию «Оскар» в этом году. Еще один фильм из программы фестиваля – документалку «Riverboom» – представил посол Швейцарии в Казахстане Салман Бал.

Будут кинопоказы и в других городах. Так, посол Армении в РК Армен Гевондян рассказал, что в Астане, Алматы, Караганде и Шымкенте будет демонстрироваться работа армянского режиссера Сержа Аведикяна «Тот, кого ждали». Заместитель посла Бельгии в РК Антуан Бинам добавил, что в Астане и Алматы пройдет показ фильма «Омен», а в Караганде – «Жюли хранит молчание».

– В Алматы 18 апреля пройдет мероприятие, посвященное казахской и франкоязычной литературе. Бельгийские авторы и иллюстраторы Элен Делфорж и Кентен Гребан в режиме онлайн поделятся своим опытом создания книг. Тогда же мы представим выставку «Визит Бельгии в комиксах», с которой вы также сможете познакомиться в Караганде. Состоится и презентация книги под названием «Мама» на казахском языке, – сообщил Антуан Бинам.

Изюминка программы этого года – возможность познакомиться со знаменитой на весь мир кухней. Неделя гастрономии и вкусов Франкофонии состоится в Астане с 14 по 20 апреля.

Французский язык занимает пятое место в мире по числу носителей. Он имеет статус официального языка в 29 странах и в международных организациях (в том числе ООН).

– Что касается французского языка в Казахстане, то на сегодняшний день посольство Франции поддерживает его преподавание для 11 тысяч учеников. В частности, работаем с четырьмя школами – в Астане, Алматы, Караганде и Актау, – где образованы двуязычные секции. Сотрудничаем с нашими культурными центрами, французскими альянсами в Астане, Алматы, Караганде и Шымкенте. Кроме того, работаем по проекту открытия двух французских школ – в Астане и Алматы. Надеемся, что открытие состоится как можно быстрее, – добавил посол Франции в Казахстане Сильван Гиоге. – Хочу заверить, что французский язык не теряет своей актуальности, более того – все чаще становится языком общения молодежи и экономического сотрудничества.