Франция готова участвовать в строительстве АЭС в Казахстане

Стороны выразили готовность в сотрудничестве в ходе встречи министров двух стран.

Фото пресс-службы МЭ РК

В Астане состоялась встреча министра энергетики РК Алмасадама Саткалиева с министром-делегатом Французской Республики по вопросам внешней торговли, экономической привлекательности и французских граждан за границей Оливье Бештом, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство энергетики РК.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития атомной энергетики в Казахстане.

Как сообщается, французская сторона выразила готовность в сотрудничестве по реализации проекта строительства первой АЭС в Казахстане, а также по изучению перспектив развития малых модульных реакторов.

Также министры затронули обязательства двух правительств в сфере энергетического перехода и борьбы с глобальным потеплением.

Кроме того, Алмасадам Саткалиев и Оливье Бешт обозначили последние продвижения в проекте "Мирный" (проект по строительству ВЭС 1 ГВт в поселке Мирный) и подписали совместное заявление по тарифу на электроэнергию в рамках реализации проекта, подытожили в министерстве.