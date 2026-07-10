Франция вышла в полуфинал ЧМ-2026

ЧМ-2026
Айман Аманжолова
корреспондент

Благодаря голам Мбаппе и Дембеле во втором тайме четвертьфинала, Ле Блё стала первым полуфиналистом чемпионата мира по футболу. В 1/2 финала французы встретятся 14 июля в Арлингтоне с победителем пары Испания – Бельгия, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на DW

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Матч состоялся на стадионе в Фоксборо близ Бостона (штат Массачусетс) поздно вечером в четверг, 9 июля. Владея игровым преимуществом с первых минут матча, французы сумели забить лишь на 60-й минуте - отличился капитан и лидер сборной Франции Килиан Мбаппе. Спустя 6 минут гол забил и другой форвард Ле Блё - Усман Дембеле.

В середине первого тайма Мбаппе не реализовал пенальти - его удар парировал вратарь Яссин Буну, который имеет также канадское гражданство по рождению. В гонке лучших бомбардиров чемпионата лидер сборной Франции вновь догнал аргентинца Лионеля Месси, который уже дважды не реализовывал пенальти на турнире. У обоих форвардов на счету по 8 забитых мячей. У Дембеле - 5 голов на этом чемпионате.

На прошлом мундиале в Катаре сборные Марокко и Франции встречались в полуфинале: 14 декабря 2022 года французы победили тоже 2:0. Тогда Марокко стало первой африканской сборной в истории, добравшейся до такой высокой стадии на чемпионатах мира. Франция ни разу не проигрывала этой команде: в официальной статистике у французов пять побед и три ничьи.

Стадион в Фоксборо близ Бостона (штат Массачусетс) освистывал Ле Блё с первых минут - на трибунах собралось огромное количество болельщиков сборной Марокко. За сутки до матча журналисты описывали центр Бостона как фактически "окрашенный в красный цвет" благодаря марокканским фанатам, съехавшимся на матч со всей Северной Америки.

Марокко стало "народной командой" арабского мира еще на ЧМ-2022: тогда сборную поддерживали далеко за пределами страны - ее победы воспринимались как успех арабского и африканского футбола.

У Франции и Марокко особые отношения: в этой европейской стране проживает не менее 1,7 млн человек марокканского происхождения, а сразу несколько игроков этой сборной родились во Франции.

Все матчи четвертьфинального и последующих раундов плей-офф пройдут на стадионах США. Вечером 10 июля в Лос-Анджелесе встретятся Испания и Бельгия. Вечером 11 июля еще одну путевку в полуфинал на стадионе в Майами разыграют команды Норвегии и Англии. В ночь на 12 июля в Канзас-Сити на поле выйдут сборные Аргентины и Швейцарии.

Первый полуфинал, между французами и победителем пары Испания - Бельгия, состоится 14 июля в Арлингтоне. На следующий день в Атланте во втором полуфинале сразятся победители двух других четвертьфинальных пар.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в Северной Америке. Большая часть игр мирового первенства проходит в США (в 11 из 16 принимающих городов), еще три города принимали матчи в Мексике и два - в Канаде. Финальный матч состоится 19 июля в США на стадионе New York New Jersey (MetLife) в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси).

 

#Франция #футбол #ЧМ2026

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