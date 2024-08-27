Французский EDF рассматривает возможность сотрудничества с Казахстаном

Энергетика
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Азамат Серикбаев
Шеф-редактор

Об этом стало известно на международной выставке ядерной энергетики «КазАтомЭкспо», передает Kazpravda.kz

Фото: Stefan Kühn

EDF - французский энергетический гигант и мировой лидер в области транспортировки, распределения и хранения электроэнергии, рассматривает возможность сотрудничества с Казахстаном. В настоящее время компания ведет переговоры с Казахстаном о реализации совместных проектов в области ядерной энергетики и возобновляемых источников энергии.

Представители EDF, включая ведущих экспертов, ответственных за проекты компании в Казахстане, заявили о своем особом внимании к развитию сотрудничества с казахстанской стороной.

«Во Франции 75% энергии производится за счет ядерной энергетики, но, несмотря на это, среди населения есть сомнения по поводу этой отрасли, и это естественное явление. У населения Казахстана могут возникнуть аналогичные вопросы. Наша основная цель — обеспечение безопасности в области ядерной энергетики. Ядерная энергетика не производит отходов, поэтому она признана Европейским Союзом в качестве зеленой энергетики», - отметил глава подразделения EDF по развитию бизнеса в Азии Пьер-Поль Отениссанс.

Представитель EDF выразил поддержку амбициозным целям Казахстана по переходу на новые источники энергии и сокращению выбросов углекислого газа.

«Правительство Казахстана поставило конкретные цели по диверсификации источников энергии и сокращению выбросов углекислого газа. В этом контексте ядерная энергетика может стать эффективным решением, и мы готовы поделиться нашим опытом и знаниями в этом направлении», — сказал Пьер-Поль Отениссан.

Компания EDF также подчеркнула, что готова к реализации долгосрочных проектов в Казахстане, которые потребуют обучения, повышения квалификации и подготовки местных специалистов.

«Мы планируем работать с местными казахстанскими специалистами и сотрудниками, развивая необходимые компетенции и навыки в области ядерной энергетики. Это очень долгосрочный проект, и мы готовы поддержать Казахстан на этом пути», — добавил глава подразделения EDF по развитию бизнеса в Азии.

В Казахстане, помимо ядерной энергетики, также обращают внимание на возобновляемые источники энергии. И в этой связи EDF заявила, что их партнерство с Казахстаном не ограничивается только ядерной энергетикой. Компания рассматривает возможности в области возобновляемых источников энергии, включая солнечные панели и ветряные турбины, а также гидроэлектростанции.

«У Казахстана в этом направлении большой потенциал, и мы также стремимся укрепить сотрудничество в области транспортировки и распределения энергии», — резюмировал глава подразделения EDF по развитию бизнеса в Азии Пьер-Поль Отениссан.

#Франция #энергетика #EDF

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