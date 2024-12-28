Фронтовик, академик Зулхарнай Сеитов отметил 102-ой день рождения

Многие разработки и открытия доктора биологических наук и сегодня применяются как в медицине, так и в пищевой промышленности, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

В Алматы военнослужащие управления по делам обороны Алмалинского района, курсанты Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи и ветераны Вооруженных сил навестили академика Зулхарная Сеитова.

Они поздравили участника Второй мировой войны, известного ученого Зулхарная Сеитова с днем рождения и пожелали аксакалу крепкого здоровья, благополучия и долгих лет.

«Зулхарнай Сеитов – легенда наших дней, яркий образец мужества и служения Родине, он является примером неугасающего духа, неиссякаемой любви к стране и преданности науке, – сказал заместитель председателя городского филиала РОО «Ветераны Вооруженных сил» полковник в отставке Тулеген Мустафин.

Зулхарнай Сеитов родился 27 декабря 1922 года в ауле Новый Кипчак, что в Омской области России. Оттуда в 1942 году он был призван в ряды Красной армии. Прошел боевой путь от Сталинграда через Беларусь и Польшу до Германии. Участвовал в штурме Берлина и в разминировании Потсдамского дворца. Фронтовик награжден орденом Красной звезды и медалью «За отвагу».

После войны он окончил Омский сельскохозяйственный институт и поехал работать на родину предков в Казахстан. Профессор кафедры молекулярной биологии Казахстанско-Российского медицинского университета Зулхарнай Сеитов известен как автор более 150 научных работ и монографий, 10 учебных пособий, в том числе по биохимии, обладатель 14 патентов и восьми авторских свидетельств.

Многие разработки и открытия доктора биологических наук Зулхарная Сеитова и сегодня применяются как в медицине, так и в пищевой промышленности.