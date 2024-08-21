ФСМС запустил собственную систему оплаты медпомощи

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается, ИС «е-Saqtandyry» разработана и внедрена в кратчайшие сроки, и является неотъемлемой частью процесса цифровизации основной деятельности фонда.

Что изменилось с новой ИС?

Новая система оплаты медицинской помощи фонда создана с целью оптимизации процессов введения договорных отношений с медицинскими организациями и для обеспечения бесперебойного финансирования медицинской помощи. Ранее у фонда отсутствовала собственная платежная система, была лишь система учета потребления медпомощи. Это приводило к задержке финансирования медицинской помощи.

Внедрение ИС «Saqtandyry» упрощает процесс управления договорами медицинским организациям. Если ранее медорганизации формировали в разных информационных системах договора и платежные документы (отдельно по ОСМС и ГОБМП), то с внедрением новой системы «е-Saqtandyry» этот процесс упрощен до одного Договора в одной информационной системе.

Предпосылки к внедрению

1 января 2024 года возник риск срыва бесперебойной работы фонда для своевременного выполнения своих основных обязанностей. Фонд остался без инструментов оплаты, поэтому с начала 2024 года фонд силами штатных ИТ специалистов приступил к разработке функционала оплаты в информационной системе «Saqtandyry».

В марте этого года из-за доработок в информационных системах руководством Министерства здравоохранения РК и фонда были приняты беспрецедентные меры по увеличению размера аванса со стандартных 30% до 70%, а для новых поставщиков медуслуг – до 30% (ранее аванс по ним не выплачивался, для возможности выплаты были внесены соответствующие изменения в законодательство).

Также, в критически сжатые сроки, запущен в эксплуатацию функционал ИС «е-Saqtandyry» по заключению договоров с медицинскими организациями. Модуль оплаты в ИС «Saqtandyry» был запущен 17 мая 2024 года и на сегодня производится оплата субъектам здравоохранения за оказанную медицинскую помощь за май текущего года.

Как сейчас производится оплата медпомощи?

По состоянию на 20 августа 2024 года, порядка 1,4 трлн тенге выплатил ФСМС с учетом аванса медорганизациям с начала года. В настоящий момент ведутся выплаты за фактически оказанные медицинские услуги в мае 2024 года.

По состоянию на 20 августа 1 936 медицинским организациям выплачено 539,1 млрд тенге за оказанные услуги за январь-май включительно, а по отдельным медицинским организациям начата оплата за июнь. Оплату за май планируется завершить до 26 августа.

Объем финансирования медицинских организаций с начала года составил 1 трлн 455 млрд тенге, включая амбулаторное лекарственное обеспечение. То есть, это более половины от годового объема финансирования. При своевременном поступлении средств ГОБМП фонд планирует наверстать сроки оплаты за фактически оказанные медицинские услуги.