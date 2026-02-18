Особого внимания заслуживает преамбула, стоящая в смысловом ядре этого проекта. В современном конституционализме преамбула приз­нается не просто вводным словом, а важной правовой программой, определяющей дух, философскую и ценностную ориентацию всей Конституции. В мировой практике конституционные суды используют преамбулу своих конституций в качестве опорного текста, определяю­щего цели, историческую ответственность государства при толковании норм права. Преамбула в проекте новой Конституции Казахстана также полностью соответствует этой тенденции.

В ней ярко проявляется историческая преемственность государственности, опираясь на тысячелетнюю историю Великой степи. Это не только символическое увековечивание национальной памяти, но и сознательное утверждение конституционной идентичности Казахстана. Унитарный характер государства, территориальная целостность и незыблемость границ признаются неизменными ценностями, и суверенитет и независимость поднимаются на уровень конституционно-правовой аксиомы, а не политичес­кой категории. Такие позиции формируют прочный фундамент стабильности и правовой устойчивости государства.

Параллельное упоминание в преамбуле идеи «Справедливого Казахстана» и принципа «Закон и порядок» наглядно демонстрирует логику развития государства. Это отражение общего представления о том, что во всех сферах общественной жизни основными ориентирами должны быть справедливость и верховенство права.

Важнейшим аспектом проекта новой Конституции является провозглашение прав и свобод человека главным приоритетом государства. Человек, его достоинство, свобода и безопасность становятся опорой всего конституционного строя. Государство определяется как средство защиты, создания условий для развития, а не ограничения прав гражданина.

Особое внимание в преамбуле уделяется вопросам общественного согласия. Утверж­дение принципов единства и солидарности, межэтнического и межконфессионального согласия – осознанный выбор, учитывающий многогранный характер казахстанского общества и укрепляющий его на правовом уровне. Кроме того, ориентация на культуру и образование, науку и инновации наглядно демонстрирует долгосрочную стратегию развития государства. Признавая необходимость бережного отношения к природе, государство ясно показывает свою ответственность не только перед сегодняшним поколением, но и перед будущим.

Благодаря такому содержанию Конституция становится живым документом общественного согласия, а преамбула – главным светофором, определяющим дух этого соглашения.