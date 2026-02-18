Фундамент стабильности и правовой устойчивости государства
Жанар Кегембаева, доктор юридических наук
Проект Конституции определяет ценностный выбор страны, и это ярко отражено в преамбуле Основного закона. Документ не ограничивается обновлением правового текста. В нем указано, на каких принципах государство строит отношения с гражданином и в каком направлении движется в будущее. Поэтому есть все основания оценивать проект новой Конституции как правовое выражение стратегического выбора Казахстана.