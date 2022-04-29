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​​​​​​​Фундаментальные права в приоритете
Зульфия Байсакова, член Комиссии по правам человека при Президенте РК, правозащитник

Внесение изменений в Конституцию – это новый уровень соблюдения законности.

16 марта текущего года Президент ­Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам с Посланием «Новый Казах­стан: путь обновления и модернизации», в котором отметил необходимость скорых политических преобразований. В частности, переход от суперпрезидентской формы правления к президентской, с усилением института Парламента, в особенности Мажилиса. Говорилось и о системе сдержек и противовесов в ветвях государственной власти, переходе на пропорционально-мажоритарную систему выборов, о создании Конституционного суда. Весь этот комплекс вопросов, озвученный в Послании, требовал внесения поправок в Конституцию с последующими изменениями в нормативно-правовых актах. Таким образом, буквально в течение месяца рабочая группа разработала внесение изменений в 31 статью. Кроме того, появились 2 новые статьи в Основном законе страны.

Как правозащитнику, мне в первую очередь интересно и ценно направление конституционных изменений, связанных с защитой фундаментальных прав человека. Показателем этого, на мой взгляд, является конституционный запрет смертной казни, а это действительно крайне значимый шаг в продвижении защиты прав человека.

Во-вторых, появилась статья, которая позволяет усилить статус Уполномоченного по правам человека в нашей стране на уровне Конституции. Независимость и неподотчетность омбудсмена выводит на новый уровень соблюдения законности и прав граждан Республики Казахстан.

Мне также очень импонирует статья 24, которая теперь содержит то, о чем уже давно говорил ряд женских неправительственных организаций: теперь за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений по решению суда можно направить на общественные работы. Решение о принудительном труде допустимо на основании судебного акта о признании уголовного и административного правонарушения. Считаю, что это отличная альтернатива и очень хорошая норма, которую мы, правозащитники, продвигали очень долгое время.

И несколько слов о Конституционном суде, в чью компетенцию будет входить прием жалоб граждан в случае их недовольства вынесенными иными судейскими инстанциями решениями и рассмотрение обращений на соответствие Конституции нормативно-правовых актов, затрагивающих права граждан. На мой взгляд, это расширение прав граж­дан, и такая модель Конституционного суда имеется в большинстве развитых стран, что позволяет устанавливать верховенство права. Полностью поддерживаю подобный формат, считаю это важнейшей подвижкой в совершенствовании конституционного процесса.

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