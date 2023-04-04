Футбольные ворота упали на 7-летнего мальчика в Караганде

Происшествия
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Карагандинцы просят проверить все детские площадки в городе.

Фото: Kazpravda.kz

Несчастный случай с 7-летним карагандинцем произошел во дворе его дома по улице Зелинского в Пришахтинске. Мальчик играл с мячом вместе с другими детьми, когда на него упали плохо закрепленные ворота. Ребенок получил перелом ноги, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Ekaraganda.kz.

"Пожалуйста, помогите. На футбольном поле столько детей играет! Ворота не держатся ни на чем. Легко падают. Вес ребенка их легко опрокидывает", - просят помощи карагандинцы.

Горожане также просят проверить все детские площадки в городе. Наступила весна. День ото дня становится все теплее. А это значит, что во дворах будет все больше и больше детей. И наверняка, почти в каждом дворе найдутся аварийные качели, горки и плохо приваренные футбольные ворота.

В акимате района имени Алихана Бокейхана ответили, что в 2022 году эти футбольные ворота дополнительно укрепляли, но за год крепления снова пришли в негодность. Чиновники сообщили, что в городе начаты работы по обследованию спортивного инвентаря и детских аттракционов.

"Касательно упавших футбольных ворот по улице Зелинского, дом 28/5, сообщаем следующее: данное футбольное поле было благоустроено в 2020 году при комплексном благоустройстве дворовой территории. В 2022 году подрядными организациями были проведены работы по дополнительному укреплению футбольных ворот, где были обустроены футбольные поля. Однако под внешним воздействием в некоторых местах данные крепления пришли в негодность. В настоящее время, в связи с наступлением весенне-летнего периода, вновь начаты работы по обследованию и по дополнительному укреплению футбольных ворот и другого инвентаря, находящегося в дворовых территориях (МАФы, детские игровые и спортивные площадки)", - проинформировали в акимате.

Напомним, в прошлом году подобный случай произошел в Уральске. 27 июля 2022 года также плохо закрепленные ворота упали на 11-летнего мальчика. Он получил открытую черепно-мозговую травму и скончался в больнице.

#дети #мальчик #акимат #футбол #Караганда #травма

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