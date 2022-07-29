Мальчика насмерть придавило воротами на спортплощадке в Уральске – СМИ

11-летний мальчик получил несовместимые с жизнью травмы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

Случай произошёл 27 июля в 21:15 на одной из спортивных площадок Уральска.

Бабушка мальчика рассказала, что в тот день её внук очень просился выйти с друзьями поиграть на футбольное поле. Спустя 15 минут в домофон квартиры раздался звонок. Дети с площадки сообщили, что с мальчиком произошла трагедия.

«Мы все прибежали к нему, там такая лужа крови. С надеждой ждали скорую, время так долго тянулось. Когда приехали медики, внук уже был без сознания. Оказали первую помощь. Уже в больнице сообщили, что он умер», – вспоминает убитая горем бабушка.

Женщина утверждает, что футбольные ворота не были закреплены и приварены к металлической опоре. Вчера, 28 июля, приходили чиновники и просили у семьи извинения. Специалисты приварили вторые ворота на площадке, а те, которые упали на мальчика, увезли.

Сейчас на место гибели мальчика несут цветы и мягкие игрушки.

В пресс-службе управления здравоохранения Западно-Казахстанской области сообщили, что мальчик получил несовместимые с жизнью травмы.

«Ребёнок получил открытую черепно-мозговую травму. Доставили в городскую многопрофильную больницу в 22:10. Состояние оценивалось как тяжёлое. Несмотря на усилия врачей, через полчаса от полученных травм он скончался», – пояснили в ведомстве.

В пресс-службе Департамента полиции ЗКО отметили, что происшествие зарегистрировано как несчастный случай. Тело мальчика направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

У кого на балансе находится спортивная площадка, в акимате города Уральска пообещали сообщить позже.