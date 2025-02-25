Гала-концерт в честь 55-летия легендарного ансамбля Gulder состоится в Астане

На одной сцене выступят легендарные артисты и молодые таланты

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

1 марта в Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой пройдет юбилейный гала-концерт, посвящённый 55-летию легендарного ансамбля Gulder, сообщает Kazpravda.kz

В концертной программе будут представлены специально подготовленные эксклюзивные инструментально-хореографические постановки и премьера новой хореографической композиции, авторские песни, яркие коллаборации с известными артистами и новые интерпретации классического искусства.

Также на одной сцене выступят легендарные артисты и молодые таланты. В мероприятии примут участие народная артистка Казахстана, легенда казахстанской эстрады Роза Рымбаева, заслуженная артистка Казахстана Айжан Нурмагамбетова, заслуженный деятель Казахстана Айгүл Елшібаева, лауреаты государственной молодежной премии «Дарын» Алибек Альмадиев и Адильхан Макин, лауреаты республиканских и международных конкурсов Мади Рымбаев, Куандык Шалкар и Меруерт Бахыт, Казахский государственный фольклорный ансамбль «Астана сазы», государственный театр Astana musical, этно-фольклорный ансамбль TURAN, группа «Самға» и ансамбль Gulder.

Вместе с ними публику порадуют знаменитые казахстанские артисты Жанар Дугалова и ARO, а также известный кобызист Олжас Курманбек.