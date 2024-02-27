Гарантии процветания

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Ирина Беляева, предприниматель, депутат Мангистауского областного маслихата и председатель Ассоциации деловых женщин Мангистау высказала свое мнение по некоторым аспектам озвученным президентом страны в интервью газете «Казахстанская правда».

По мнению депутата то насколько сильно выросли зарплаты медицинских работников и педагогов заслуживает почета и уважения.

«Это большой прогресс, огромное продвижение вперед, потому что здоровая культурная нация, я искренне считаю -это залог и процветание государства. И, действительно, сейчас зарплата учителей стала более чем достойной. Насколько мне известно, современные школьники всерьез задумываются о том, чтобы преподавать в школе, поступают в педагогические ВУЗы, Это, на мой взгляд, правильная мотивация оценки труда. Для нас вообще в Мангистауской области этот вопрос очень актуален и важен, так как все знают о череде забастовок, которые происходят чуть ли не на постоянной основе в Мангистау. Я считаю, что нужно уравнивать зарплаты. У нас все хотят работать нефтяниками, на так называемой «трубе», потому что там высокий уровень зарплат. Чтобы это исправить необходимо уравнять заработные платы нефтяников, педагогов, врачей, людей социальной сферы», - сказала Ирина Беляева.

Сильно неравные заработные платы, считает депутат, косвенно влияют на инфляцию. Так, например, когда по требованию сотрудников в нефтяном секторе повышают зарплату, то предпринимателям тоже приходится увеличивать оклады своим сотрудникам.

«С одной стороны это, конечно, хорошо, но при этом, вы же понимаете, что зарплата включена в ценообразование продукта, соответственно растут цены на товары и услуги. Поэтому, безусловно, важно повышать зарплаты в социальном секторе, привлекая туда хороших специалистов.

Правильная мотивация труда это залог стабильной экономики», - говорит Ирина Беляева.

Также депутат не могла не затронуть тему «Комфортной школы» о которой говорил президент страны в интервью «Казахстанской правде». По мнению предпринимательницы, сама идея превосходная, однако некоторые нюансы она бы все-таки подправила. Так, в частности, Ирина Беляева считает, что в таких крупных государственных заказах очень важно прописывать в условиях тендера, что закуп оборудования и стройматериалов должен осуществляться у казахстанских предпринимателей, хотя бы в каком-то процентном соотношении.

«Существует такое понятие, как страновые ценности, этим понятием хотят заменить термин казахстанское содержание. Это важный аспект экономики - перестать вывозить деньги из страны, поддерживать местных производителей. Когда речь идет о строительстве школ до сих пор не понятно где будет заказываться техника, мебель, трубы и строительные материалы. Кто-то говорит, что сомневается в качестве нашей продукции. Не могу говорить за всех производственников страны, но что касается мебельной продукции я гарантировано заявляю, что качество изделий будет не хуже. Не стану утверждать, что мы сделаем лучше итальянцев или россиян, но мы сделаем не хуже. И цена будет в рамках допустимой. Мы не будем значительно ниже, чем наши партнеры, потому что качество дешевым не бывает. Но мы будем на уровне при этом здесь на местах несем гарантийные сроки и отвечаем за свою продукцию. Но, к сожалению, не у всех строителей, не у всех чиновников это является ключевой идеей - оставить деньги в стране, оставить деньги местным производителям. И до сих пор не могут между собой договориться. В сентябре 2024 года должна быть сдача проекта, но на мебельную продукцию техническое задание не утверждено. Во всяком случае я не обладаю данной информацией на сегодняшний день. Идут споры, пересуды, а очень бы хотелось, тем более что это государственные средства, чтобы они вернулись к нам. Недавно разговаривала с одним строителем, он говорит «Закуплюсь в Белоруссии, это будет гарантировано». Я говорю «да, но это не будет гарантировать экономическое процветание нашей страны», потому что делая мебель здесь я выплачу зарплаты, я выплачу налог и на эти же деньги люди придут к тебе покупать квартиры, но, к сожалению, пока мы только движемся к осознанию важности понятия страновая ценность, надеюсь, что это хотя бы середина пути», - сказала Ирина Беляева.

Еще одним важным дополнением к интервью президента депутат отметила изменения, которые прогнозируют в налоговом кодексе. Ирина Беляева согласна с тем, что они необходимы, особенно, считает предпринимательница, в новшествах важно поддержать производителей.

«Производство для меня это отдельная тема, потому что на сегодняшний день мы все слышим о том, что предприятия производственные необходимы, что это стратегически важно развивать в нашей стране, но на самом деле нет ни одной реальной меры, которая бы ставила производство выше торговли. То есть если совсем по простому, которая показала бы выгоду производства на месте в Казахстане, а не доставки тех же продуктов из-за рубежа. Когда я задаю этот вопрос на какой-нибудь очередной площадке в разговоре мне говорят «Ну а как же дешевые кредиты?». В целом, недорогие кредиты для бизнеса - это, конечно, хорошо, но это не льготы и не преимущества, это скорее просто помощь. Нет налоговых преференций. Да и на самом деле, чуть выше мы с вами говорили про «Комфортную школу» , производители не только мебельной продукции, я тоже самое слышу от производителей труб, камня, ну и прочих изделий, что они в общем то не сильно надеются на то, что проект «Комфортная школа» будет отдан местным производителям. Поэтому нужны реальные действующие меры поддержки, чтобы производить было выгоднее чем торговать, хотя бы потому, что это гораздо сложнее», - говорит Ирина Беляева.

Также депутат остановилась на почетных премиях типа «Алтын сапа» на награждении которой недавно побывал президент страны.

«Я считаю, что премии и все серьезные награждения должны быть в руках государства, потому что премии в руках «Атамекена» нам не доступны. Тем, кто по каким либо причинам, причем не зависящим от тебя, иногда просто по вине частных лиц, работающих в «Атамекене» и каким-то образом они с тобой не дружны - все! Сколько бы налогов ты не заплатил и не создал рабочих мест - участие в премиях ты уже не принимаешь. Вообще, все эти бизнес-прокладки, на мой взгляд, не нужны. Вот президент несколько раз, но в другом контексте говорит о двоевластии, вот и в правительстве и в бизнесе должна быть единая власть.У нас зачастую акиматовские подразделения и «Атамекен» - это противоборствующие лагеря и здоровой конкуренцией их назвать тоже невозможно», - высказала свою точку зрения Ирина Беляева.

Не смогла депутат пройти мимо и наболевшей темы о проблемах энергоснабжения страны. В Мангистау ситуация с единственным энергокомбинатом, обеспечивающим областной центр водой, светом и теплом далеко не радужная. Летом здесь отключали и свет и питьевую воду. В холодное время года случались аварии и население оставалось без отопления. По мнению Ирины Беляевой, несмотря на то, что работы по строительству, ремонту и модернизации комбината ведутся, важным аспектом по прежнему остается острая нехватка профессиональных кадров в этой сфере. Депутат высказала мнение, что правительству страны необходимо создать комплексную программу по привлечению и обучению таких людей.