Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области

По итогам открытого голосования депутатов маслихатов он с 118-ми голосами обошел своего конкурента Сатжана Аблалиева, за которого отдали голоса 56 народных избранников, передает Kazpravda.kz .

Фото: Костанай АГРО

Указом главы государства Нурмухамбетов Гауез Торсанович назначен акимом Северо-Казахстанской области, сообщает Служба центральных коммуникаций РК.

Руководитель администрации президента Республики Казахстан Олжас Бектенов принял участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней для дачи согласия на назначение акима Северо-Казахстанской области.

Он зачитал депутатам письмо главы государства о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима области - Гауеза Нурмухамбетова и Сатжана Аблалиева.

По итогам открытого голосования 118 депутатов поддержали кандидатуру Нурмухамбетова, 56 депутатов отдали голоса за Аблалиева.

Всего в голосовании приняли участие 174 депутата.

Указом главы государства Гауез Торсанович Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области.