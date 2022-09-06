Газ дошел до Оркусака

К 2025 году половина населения области Жетысу будет подключена к природному газу, в том числе в результате газификации Аксуского, Сарканского и Алакольского районов.

Голубое топливо теперь будет и в домах жителей села Оркусак Ескельдинского района, где проживают около пятисот человек. Среди них – семья Нурлана Талип и Бижамал Кумар. Они первые среди сельчан в День Конституции подключились к природному газу. При этом покупку печи, все строительно-монтажные работы оформили в рассрочку на десять месяцев. Такую возможность им предоставили в акимате области.

Воспользоваться льготой, к слову, могут не только в селе Оркусак. Бижамал Кумар, инвалид первой группы, не скрывала в этот день своей радости.

– Мы всю жизнь живем в ауле. Каждый год покупали уголь, заготавливали дрова. Мне, женщине-колясочнице, возиться с печью было трудно. Не всегда же дети, муж рядом. Иногда приходилось и самой подбрасывать уголь. Теперь же нажимаешь на кнопку и все – дома становится тепло. При этом даже не надо беспокоиться, что огонь погаснет. Я об этом, если честно, даже и не мечтала.

Такую же радость испытали и жительницы села Пригородное близ Талдыкоргана Эльмира Касенова и Лариса Коршунова. Вместе с ними получить доступ к природному газу мечтали более восьмидесяти семей этого населенного пункта.

Хотя Пригородное расположено недалеко от Талдыкоргана, оно всегда стояло особняком. Его социальные проблемы акимы раньше старались не замечать. Но в последние годы благодаря активной жизненной позиции жителей поселка им отремонтировали дорогу, теперь вот строят детскую площадку, провели водопровод и природный газ.

Последнее было действительно их голубой мечтой. Дело в том, что строи­тельство подводящего газопровода завершилось в декабре прошлого года, но нерешенной оказалась проблема с определением эксплуатирующей компании. Также имелись недочеты при строительстве, которые подрядная организация на данном этапе устранила.

На сегодняшний день вслед за первыми ласточками готовы подключиться к природному газу еще 22 дома.

«Третье отделение» – это название местности, которое так и осталось за небольшим микрорайоном вблизи областного центра. Его жители в День Конституции тоже поблагодарили акима области Бейбита Исабаева за подключение первых домов населенного пункта к природному газу.

Вместе с тем они попросили решить проблему безопасности движения. Рядом с отделением проходит скоростная трасса, что очень беспокоит людей. Бейбит Исабаев по­обещал помочь поставить «сергеки», так как только эта мера поможет обуздать автомобилистов, которые не реагируют на знак ограничения скорос­ти до 40 км в час.

Беседуя с жителями, аким области подчеркнул, что главнейшая задача, поставленная Президентом, касается повышения уровня жизни и благосостояния населения. Это в первую очередь качественная питьевая вода, медицина, газ, дороги, безопасность, жилье и постоян­ная работа.

– Вот сегодня около двух тысяч сельчан получили доступ к газу. Это очень большая радость для людей, и данную работу мы будем продолжать, – сказал он.

Отметим, что уровень газификации области составляет 10%: доступ к голубому топливу получили только 19 населенных пунктов из 192. В этом году планируется к этой цифре добавить еще 19, а в следующем – 20.

Разрабатываются проекты еще для 26 населенных пунктов. Таким образом, к 2024 году уровень газификации составит 41%, к 2025-му – 53%. Голубое топливо получат в том числе Кербулакский, Коксуский, Каратальский, Ескельдинский районы, города Талдыкорган, Текели.

Со следующего года за счет средств республиканского бюджета планируется начать газифицировать Аксуский, Сарканский, Алакольский районы. Продолжится газификация Панфиловского. В ближайшие 6–7 лет все жители региона должны получить доступ к природному газу.