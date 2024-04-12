Газета – надежный источник

Открывая форум, депутат Сената Парламента РК Нурторе Жусип отметил значимость печатных СМИ в жизни страны, консолидации общества, освещении государственной политики, разъяснении проводимых реформ. По его словам, вопросы печатных СМИ находятся на особом контроле руководства страны.

– Вся политика нашего государства направлена на укрепление независимости, улучшение благосостояния народа и укрепление национального духа, – подчерк­нул спикер.

Отдельно Нурторе Жусип отметил важную роль СМИ в адекватном и достоверном информировании людей в условиях масштабного стихийного бедствия, охватившего несколько регио­нов страны. Печатные издания, по его словам, публикуют только объек­тивную и взвешенную информацию, способствуют сохранению единства нации, поднимают дух народа.

В свою очередь депутат Мажилиса Парламента РК Казбек Иса отметил, что с первых дней независимости печатные издания Казахстана всегда отстаивали государственную идеологию и национальные интересы страны.

Первый день форума был насыщен интересными выступлениями руководителей республиканских изданий, которые делились опытом создания качественного контента, что является главным фактором привлекательнос­ти для читателя.

К примеру, главный редактор журнала «Мысль» Асыл Сагимбеков обратил внимание, что аналитичес­кая журналистика приобретает в современном обществе все большую значимость. Особенно важно это понимать региональным СМИ. Местная пресса может давать уникальные аналитические материалы, поскольку журналисты и эксперты на местах наиболее приближены к аудитории, лучше понимают проблемы и тенденции, характерные для каждого региона. Такие материалы интересны читателям и могут быть полезным «путеводителем» для местных властей.

Шеф-редактор газеты «Курсив» Татья­на Николаева обратила внимание на то, что печатным изданиям надо больше внимания уделять визуальной составляющей – привлекательной верстке, фотографиям, инфографике.

– Ежедневные газеты не должны быть привязаны к новостным лентам, поэтому для любого печатного издания необходим свой эксклюзивный контент и в привлекательном для читателя оформлении. С первой полосы мы сигнализируем читателям, что у нас есть другие темы, которые отличаются от того, что они видят в своем смартфоне, – также подчеркнула спикер.

В продолжение темы качественного визуального контента фотокорреспондент газеты «Казахстанская правда» Юрий Беккер отметил,что главная задача фотографа – работать в тесном контакте с журналистом.

– Только благодаря творческому тандему можно сделать хороший фоторепортаж и интересные фото. Читатель всегда обращает внимание на снимок, и если он заслуживает внимание – он обязательно прочитает статью, – говорит фотокорреспондент.

Делясь впечатлениями о первом дне форума, главный редактор Кордайской районной газеты «Қордай шамшырағы – Кордайский маяк» Шолпан Саманова отметила, что подобные мероприятия очень важны для представителей региональных СМИ, так как они всегда узнают много полезной информации, в том числе прикладной. Тем более что политика госзаказа стимулирует печатные СМИ, они стремятся постоянно развиваться и идти в ногу со временем.