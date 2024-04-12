Газета – надежный источник

Общество
11
Айгуль Турысбекова, Алматы

В Алматы проходит II Республиканский форум региональных печатных СМИ.

фото Юрия Беккера

Открывая форум, депутат Сената Парламента РК Нурторе Жусип отметил значимость печатных СМИ в жизни страны, консолидации общества, освещении государственной политики, разъяснении проводимых реформ. По его словам, вопросы печатных СМИ находятся на особом контроле руководства страны.

– Вся политика нашего государства направлена на укрепление независимости, улучшение благосостояния народа и укрепление национального духа, – подчерк­нул спикер.

Отдельно Нурторе Жусип отметил важную роль СМИ в адекватном и достоверном информировании людей в условиях масштабного стихийного бедствия, охватившего несколько регио­нов страны. Печатные издания, по его словам, публикуют только объек­тивную и взвешенную информацию, способствуют сохранению единства нации, поднимают дух народа.

В свою очередь депутат Мажилиса Парламента РК Казбек Иса отметил, что с первых дней независимости печатные издания Казахстана всегда отстаивали государственную идеологию и национальные интересы страны.

Первый день форума был насыщен интересными выступлениями руководителей республиканских изданий, которые делились опытом создания качественного контента, что является главным фактором привлекательнос­ти для читателя.

К примеру, главный редактор журнала «Мысль» Асыл Сагимбеков обратил внимание, что аналитичес­кая журналистика приобретает в современном обществе все большую значимость. Особенно важно это понимать региональным СМИ. Местная пресса может давать уникальные аналитические материалы, поскольку журналисты и эксперты на местах наиболее приближены к аудитории, лучше понимают проблемы и тенденции, характерные для каждого региона. Такие материалы интересны читателям и могут быть полезным «путеводителем» для местных властей.

Шеф-редактор газеты «Курсив» Татья­на Николаева обратила внимание на то, что печатным изданиям надо больше внимания уделять визуальной составляющей – привлекательной верстке, фотографиям, инфографике.

– Ежедневные газеты не должны быть привязаны к новостным лентам, поэтому для любого печатного издания необходим свой эксклюзивный контент и в привлекательном для читателя оформлении. С первой полосы мы сигнализируем читателям, что у нас есть другие темы, которые отличаются от того, что они видят в своем смартфоне, – также подчеркнула спикер.

В продолжение темы качественного визуального контента фотокорреспондент газеты «Казахстанская правда» Юрий Беккер отметил,что главная задача фотографа – работать в тесном контакте с журналистом.

– Только благодаря творческому тандему можно сделать хороший фоторепортаж и интересные фото. Читатель всегда обращает внимание на снимок, и если он заслуживает внимание – он обязательно прочитает статью, – говорит фотокорреспондент.

Делясь впечатлениями о первом дне форума, главный редактор Кордайской районной газеты «Қордай шамшырағы – Кордайский маяк» Шолпан Саманова отметила, что подобные мероприятия очень важны для представителей региональных СМИ, так как они всегда узнают много полезной информации, в том числе прикладной. Тем более что политика госзаказа стимулирует печатные СМИ, они стремятся постоянно развиваться и идти в ногу со временем.

#СМИ #форум #газеты

Популярное

Все
Футболист прошел путь от нападающего до капитана сборной страны и лучшего тренера сезона
Образцовый приют для бездомных животных появился на окраине Петропавловска
В Караганде пробуксовывает программа по отлову и стерилизации бездомных животных
Не стреляйте в Землю!
Камбар Ермекбаев увлекся шитьем, а сегодня уже открывает цех по производству аксессуаров из натуральной кожи
Космонавт Айдын Аимбетов рассказал, чем пахнет воздух
«Казахские» динозавры: узнать, представить, нарисовать, слепить...
Что такое рисковые развлечения, посетители лыжного стадиона "Шымбулак" познали на себе
Весна пришла, очаровала
С глаз долой, из чата вон
Целина: как это было
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Ученики уже на пенсии, а тренер по-прежнему на посту
Слова поддержки передал Токаев пострадавшим от паводка жителям Атырауской области
Закон Республики Казахстан
Премьер-министр постоянно информирует президента о паводковой ситуации в стране
Команда алматинских медиков спасла жизнь роженицы и ее малышки
Касым-Жомарт Токаев посетил исторические достопримечательности Хивы
Завершился рабочий визит президента Казахстана в Узбекистан
Заседание Молодежного совета СВМДА состоится в Казахстане
Токаев и Мирзиёев отметили важность создания экспортоориентированных предприятий в приграничных областях
Казахстан и Узбекистан реализуют проекты с объемом инвестиций свыше $2,5 млрд
Совместное предприятие создадут железнодорожные администрации Казахстана и Узбекистана
Арестован мужчина, избивавший на глазах прохожих женщину в Карагандинской области
Риски «серого» экспорта ГСМ обсудили в правительстве РК
Не бороться, а предупредить. Научные подходы к противодействию паводков озвучил эксперт
Депутаты Мажилиса: Пострадавшим от паводка оказывается своевременная помощь
Пациента с пересаженной почкой свиньи выписали из больницы
Великий потоп в Кульсары: эвакуировано 5 тыс. человек
Паводки: лидер Казахстана выступит с обращением
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Творил несмотря на запреты
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве

Читайте также

«Казахские» динозавры: узнать, представить, нарисовать, сле…
Космонавт Айдын Аимбетов рассказал, чем пахнет воздух
Камбар Ермекбаев увлекся шитьем, а сегодня уже открывает це…
Не стреляйте в Землю!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]