Где казахстанцы берут займы до зарплаты

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Рынок онлайн-микрокредитования в Казахстане растёт — и конкуренция среди МФО ужесточается. Первый займ под 0,01% в день стал отраслевым стандартом, однако именно условия повторных займов и поведение компании при просрочке формируют реальную картину. Условия в этом обзоре проверены по официальным сайтам компаний.

Казахстанский рынок МФО регулируется Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). Все пять компаний имеют лицензию ведомства, работают полностью онлайн и ориентированы на один и тот же сегмент: небольшая сумма, короткий срок, минимум документов. Разница между ними — в деталях, которые заметны только при внимательном прочтении договора.

1 Credit365

ТОО «МФО Credit365 Kazakhstan» работает на рынке с 2021 года — один из наиболее зрелых игроков среди компаний этого обзора. Лицензия АРРФР № 02.21.0065.M выдана при первичной регистрации и с тех пор неоднократно подтверждалась.

Для новых клиентов действует стандартная для рынка акция: первый займ без отказа под 0,01% в день. Стандартная ставка — до 0,99% в день, предельное вознаграждение не превышает 20% от суммы выданного микрокредита — это законодательное ограничение, которое Credit365 явно прописывает в условиях. Лимит для новых клиентов — до 190 000 тенге, для постоянных — до 300 000 тенге на срок до 60 дней.

● Ставка (1-й займ): 0,01% в день (ГЭСВ от 3,7%)

● Ставка (повторный): до 0,99% в день

● Лимит: до 190 000 ₸ (новые), до 300 000 ₸ (постоянные)

● Срок: до 30 дней (новые), до 60 дней (постоянные)

● Возраст: 18–65 лет.

2 OneCredit

ТОО «МФО ONE CREDIT» зарегистрировано в 2022 году, лицензия АРРФР получена в апреле 2023-го. Это один из более молодых участников рынка, однако компания быстро набрала аудиторию за счёт конкурентных условий — в частности, расширенного лимита для первого займа.

Новые клиенты могут получить займ по льготной ставке 0,01% в день, но только на первые 5 дней. При выборе срока 10 или 20 дней ставка составляет уже 0,99% в день — это важный нюанс, который легко упустить при быстром прочтении условий. Лимит для новых клиентов — до 190 000 тенге, для постоянных — до 300 000 тенге.

● Ставка (1-й займ, 5 дней): 0,01% в день

● Ставка (1-й займ, 10–20 дней): 0,99% в день

● Лимит: до 190 000 ₸ (новые), до 300 000 ₸ (постоянные)

● Срок: от 5 до 30 дней

● Возраст: 18–75 лет.

3 Acredit

Acredit принадлежит ТОО «МФО AUTO SIYLIQ FINANCE» и работает с 2022 года. Компания придерживается нестандартной для рынка модели: ставка не фиксированная, а рассчитывается индивидуально в зависимости от суммы, срока и скоринговой оценки заёмщика. Это означает больше гибкости для клиентов с хорошей историей — и потенциально более высокую ставку для новых.

Ставка для первого займа — 0,01% в день, но только при сроке до 5 дней и сумме не более 100 000 тенге. Максимальная сумма — до 175 000 тенге, для постоянных клиентов лимит может быть увеличен до 300 000 тенге. Срок — от 5 до 30 дней. При первом обращении лимит нередко ограничивается суммой в 10 000–20 000 тенге — компания постепенно наращивает доверие к клиенту.

● Ставка (1-й займ, до 5 дней): 0,01% в день

● Ставка (стандартная): индивидуальная, до 2%/день

● Лимит: до 175 000 ₸ (стандартно), до 300 000 ₸ (постоянные)

● Срок: от 5 до 30 дней

● Возраст: 18–70 лет.

4 CreditPlus

CreditPlus.kz позиционирует себя как максимально доступный сервис — ориентирован на студентов, пенсионеров и тех, кто не может получить кредит в банке из-за отсутствия официального дохода или кредитной истории. Компания принимает заявки 24/7, решение — автоматическое.

Для нового клиента первый займ выдаётся под 0,01% в день (ГЭСВ от 3,65%). Для повторных займов ставка может достигать 2% в день, а ГЭСВ — до 730% — это один из наиболее высоких показателей в данном обзоре. Лимит — от 20 000 до 280 000 тенге, срок — от 1 до 20 дней. Досрочное погашение без штрафов, пролонгация доступна за 4 дня до окончания срока.

● Ставка (1-й займ): 0,01% в день (ГЭСВ от 3,65%)

● Ставка (повторный): до 2% в день

● Лимит: 20 000–280 000 ₸

● Срок: 1–20 дней

● Возраст: 18–70 лет.

5 Findom

Findom — самая молодая МФО в этом обзоре: ТОО «МФО SwF» получило лицензию АРРФР в октябре 2024 года. Несмотря на новизну, сервис уже успел набрать устойчивую базу клиентов — во многом благодаря прозрачной коммуникации и чёткому позиционированию: компания намеренно избегает термина «займ», используя только «микрокредит», что соответствует её лицензии АРРФР.

Условия конкурентоспособны: лимит от 20 000 до 300 000 тенге, срок от 5 до 30 дней. Ставка для новых клиентов — 0,01% в день на первые 5–7 дней, для постоянных — от 0,5% в день в зависимости от суммы и срока. Заявка рассматривается за 10–15 минут, деньги поступают в течение часа. ГЭСВ — от 3,7% до 46%, что является одним из наиболее умеренных показателей среди МФО сегмента.

● Ставка (1-й займ): 0,01% в день (первые 5–7 дней)

● Ставка (постоянный): от 0,5% в день

● Лимит: 20 000–300 000 ₸

● Срок: 5–30 дней

● Возраст: 18–75 лет.

● ГЭСВ: от 3,7% до 46% — один из наиболее низких в сегменте.