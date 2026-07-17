Межбанковские платежи по QR-коду станут доступны всем казахстанцам с 19 июля

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Анонсирован запуск Межбанковской системы мобильных платежей (МСМП) и ее ключевых сервисов – межбанковских переводов по номеру телефона и межбанковских платежей по QR-коду, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Нацбанк

На сегодняшний день к системе подключены все банки, предоставляющие розничные услуги населению через мобильные приложения.

"В соответствии с законодательством официальной датой общестранового запуска сервисов МСМП является 19 июля 2026 года. С этой даты клиенты банков — участников системы смогут мгновенно переводить деньги клиентам других банков по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги по QR-коду независимо от того, в каком банке обслуживаются покупатель и продавец. Переводы и платежи проводятся круглосуточно в режиме реального времени", - говорится в сообщении.

МСМП позволяет предпринимателям принимать безналичную оплату от клиентов всех банков-участников системы по одному QR-коду. Для приема платежей не потребуется установка нового оборудования – сервисы будут доступны в имеющихся терминалах. По вопросам обновления мобильных приложений необходимо обратиться в обслуживающий банк.