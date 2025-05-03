Где можно будет увидеть военный парад 7 мая

Столица,День Победы
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Для граждан и гостей столицы будет организована прямая трансляция с трёх городских локаций, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

7 мая 2025 года в 11:00 часов в Астане состоится масштабный военный парад, приуроченный ко Дню защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает официальный сайт столичного акимата.

На месте проведения парада будут осуществляться усиленные меры безопасности и контроля. На парад приглашены ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны боевых действий, лучшие подразделения Вооружённых сил РК, роты почётного караула, ветераны Вооруженных сил РК, других войск и воинских формирований, военных правоохранительных органов и др.

Для граждан и гостей столицы будет организована прямая трансляция с трёх городских локаций:

1. Территория ЕХРО (заезд со стороны улицы Туркестан и Акмешит);

2. Городская площадь (перед зданием акимата города Астаны);

3. Территория парковки «Astana Music Hall» (Кувшин) по проспекту Б. Момышулы, 1.

После окончания парада, с 12:00 до 15:00, на этих трех площадках состоятся праздничные концерты с участием звёзд казахстанской эстрады и творческих коллективов.

Кроме того, мероприятие будет транслироваться в прямом эфире республиканских телеканалов.

Обращаем ваше внимание:

• Движение автотранспорта в районе проведения Парада будет ограничено.

• Просим заранее планировать маршруты и учитывать изменения.

• Просим соблюдать правила безопасности и указания сотрудников правоохранительных органов.

• Проход и проезд на указанных участках будет возобновлен по окончании всех мероприятий.

#День Победы #парад #День защитника Отечества

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