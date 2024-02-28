Дело Самата Абиша прокомментировал замгенпрокурора

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– Я знаю, что дело в суде, а где он, что он... Он в Казахстане. Когда он был под следствием, у него был статус «под подпиской о невыезде». Дальше я не могу сказать, – сказал Асет Чиндалиев, отвечая на вопросы журналистов в Мажилисе.

На вопрос журналистов, какой сейчас статус у Самата Абиша, Асет Чиндалиев ответил, что статус определяется тем, в каком органе сейчас находится дело.

– Ну, дело в суде, какой у него статус может быть? Подсудимый, наверное, – ответил замгенпрокурора.

В январе 2024 года стало известно, что генпрокуратура завершила расследование уголовного дела в отношении Самата Абиша по части 4 уголовной статьи «Превышение власти или должностных полномочий». Дело направлено в суд.

Сообщалось, что в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.