Уголовное дело в отношении Самата Абиша передано в суд

Генеральная прокуратура сообщила о завершении уголовного расследования в отношении бывшего первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Самата Абиша, передает корреспондент Kazpravda.kz

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Сообщается, что Службой досудебного расследования ГП РК завершено расследование уголовного дела в отношении Әбіш С. С. по части 4 уголовной статьи "Превышение власти или должностных полномочий". Дело направлено в суд.

Самат Абиш подозревается в совершении превышения власти и должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, он находится в Казахстане.

— Учитывая, что в уголовном деле имеются сведения, составляющие государственные секреты, данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Недопустимость разглашения данных досудебного расследования, составляющих государственные секреты, регламентирована требованиями статей 47 и 201 УПК РК, — говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре прошлого года сообщалось о начатом расследовании против бывшего первого заместителя председателя КНБ Самата Абиша.