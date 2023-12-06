Где появятся ледовые горки и катки в Астане

В Астане появятся ледовые горки, катки, лыжные трассы, новогодние фотозоны и многое другое. В общей сложности будет подготовлено почти 60 ледовых горок и катков. Все они будут бесплатными для жителей и гостей столицы (без учета личного инвентаря в виде коньков, ватрушек), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках организации зимнего досуга определены следующие локации:

В районе Байконыр:

Дворец «Жастар» (пр. Республики 34) - на территории дворца планируется обустроить каток, горку, также будет установлена новогодняя елка;

Парк им. К. Ататюрка по улице (Ж. Ташенова) - на территории парка планируется обустроить каток и горку;

Аллея «Писателей» (пр. Абая) – на данном участке планируется обустроить горку, установить елки, новогодние инсталляции и МАФы;

ЖМ «Өндіріс» (пересечение ул. Акбидай и Кеменгерулы) – здесь также будет обустроен каток и горка;

ЖМ «Кирпичный» (пересечение ул. Чехоева и Жолымбетской) – аналогично как в ЖМ «Өндіріс» будут обустроены каток и горка;

ЖМ «Казгородок» (ул. Досмухамедулы 6) – будет установлена горка высотой 2 метра, 6-метровая елка;

ЖМ «СМП» (ул. Кеншилер 5, ул. 126-ая) - будут установлены горки высотой 2 метра и елки.

ДО «Коянды» (шоссе Алаш) – на данном участке будет установлена горка высотой 4 метра, также будет установлена 5-метровая елка.

В районе Сарыарка планируется обустроить 11 горок и 4 катка по следующим локациям:

Сквер по пр. Богенбай батыр, 43, (каток);

Городская площадь, ул. Бейбитшилик, 11 (2 горки и каток);

Парк Коктал (2 горки и каток);

Набережная реки Есиль возле памятника Кенесары хан (6 горок и каток);

Пересечение улиц Окжетпес-Герцена (1 горка).

В районе Алматы горки (11) будут обустроены на площади «Қазақ елі», в парке Триатлон (2), в парке за Пирамидой, на территории Дворца школьников, ЖД вокзала «Нурлы жол», в микрорайоне Сарайшык.

Еще 4 горки будут расположены в жилых массивах Железнодорожный, Промышленный, Интернациональный, Куйгенжар.

Ледовые катки будут расположены на площади «Қазақ елі», в парке Триатлон, в парке за Пирамидой, на территории подмостового пространства.

В районе Нура также будут установлены тематические МАФы, оформлены фотозоны и обустроены 6 горок и 2 катка:

Центральный парк (горка, каток);

Территория возле ТРЦ «Хан шатыр» (2 горки, каток);

ТРЦ «Азия парк» (горка);

Айтматова-Сыганак (горка);

Сквер по ул. Айгыржал в ЖМ Уркер (горка).

В районе Есиль определены 3 основные локации для массовых гуляний – район Экспо, Ботанический сад и у ТРЦ «Керуен».

Две горки будут установлены в Ботаническом саду и на территории Экспо, ледовые катки – в Ботаническом саду, у ТРЦ «Керуен», также 2 катка на территории Экспо.

Также МАФами будут украшены территории у монумента «Байтерек», «Триумфальная арка», бульвар «Нуржол», театра «Астана Балет».

Для придания праздничной атмосферы планируется украсить деревья вдоль пр. Мангилик Ел, ул. Достык, Сарайшык, Кунаева, Бокейхана и др.