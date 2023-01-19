Где «тонко», туда и деньги

Как пояснили в акимате Кызылординской области, на очередной сессии облмаслихата был рассмотрен вопрос первичного уточнения областного бюджета на 2023–2025 годы в размере 6,8 млрд тенге.

Налицо увеличение собственных доходов областного бюджета на 3,5 млрд тенге. По ходу обсуж­дения запланировано перенаправить 1,5 млрд тенге, оптимизированных администраторами бюджетных программ. Кроме того, по состоянию на 1 января 2023 года подлежит перераспределению остаток средств областного бюджета в размере 1,8 млрд тенге.

Итак, куда пойдут эти деньги?

На программу льготного ипотечного кредитования молодежи Кызылординской области «Сыр жастары» планируется направить 1,2 млрд тенге. Еще 467,4 млн тенге будет направлено на расходы по стимулированию населенного пункта – победителя конкурса «Образцовый населенный пункт».

– Реализация программы «Сыр жастары» была заявлена акимом области Нурлыбеком Налибаевым на областном молодежном форуме в соответствии с поручением Президента страны, – уточнили в областном акимате. – В программе могут принять участие граждане республики в возрасте от 18 до 35 лет, состоящие на учете в регионе последние два года. Льготный кредит предоставляется через «Отбасы банк» на 19 лет по ставке 5%. При этом достаточно, чтобы у участника был вклад в банке, составляющий 10% от стоимости жилья.

Также сообщается, что в программе могут принять участие в том числе специалисты в области образования, здравоохранения, спорта, культуры, журналистики, государственные и гражданские служащие, научные работники, сотрудники местных филиалов национальных холдингов, банков второго уровня...

Кроме того, с учетом увеличения объемов строительства многоквартирных и индивидуальных жилых домов на территории Кызылорды, расширения производств, развития малого и среднего бизнеса на модернизацию и развитие электрической системы для обеспечения пот­ребителей областного центра бесперебойной качественной электроэнергией планируется направить 1,6 млрд тенге.

Это должно снизить число вынужденных блэкаутов, происходящих из-за изношенности электросетей и подстанций. «Казахстанская правда» уже писала о том, что по поручению акима Кызылординской области в регионе для проверки объектов электроснабжения региона создана комиссия. Предложения, выработанные по результатам ее работы, как раз и были переданы на рассмотрение сессии маслихата.

– Кроме того, учитывая, что из-за низкой материально-технической базы учреждения «Қызылорда су жүйесі» (горводоканал. – Прим. авт.) возникают трудности в обеспечении свое­временной санитарной очистки областного центра, для при­обретения специальной техники запланировано выделить 992,8 миллиона тенге, – рассказали в областном акимате.

Саночистка населенных пунк­тов – еще одна большая забота исполнительной власти. Еже­дневно жители, например, самой Кызылорды выкладывают в сеть фотокадры с замусоренных и абсолютно неблагоустроенных мест. Есть также сельские полигоны для ТБО, которые, по сути, являются просто огороженными свалками. Отходами здесь никто не управляет.