Совет директоров швейцарской корпорации Nestle отправил в отставку генерального директора Лорана Фрейше, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В сообщении пресс-службы компании отмечается, что это сделано по итогам внутреннего расследования, в ходе которого стало известно, что Фрейше тайно вступил в «романтические отношения с непосредственно подчиненным ему сотрудником», что нарушает внутренние нормы компании. Другие детали в заявлении не сообщаются.

«Это было необходимое решение. Ценности и система управления Nestle являются прочной основой нашей компании. Я благодарю Лорана за годы работы в Nestle», — заявил председатель совета директоров Пол Бюльке.

Новым главой компании назначен Филипп Навратил, бывший вице-президент и руководитель подразделения по развитию кофейных брендов Nescafe и Nespresso.

Фрейше занимал пост гендиректора Nestle с августа 2024 года.

Швейцарская компания Nestle является крупнейшим в мире производителем продуктов питания и напитков. Концерн основан в 1866 году. Компании принадлежит более 300 фабрик в 83 странах, а общее число сотрудников по всему миру составляет около 270 тыс.