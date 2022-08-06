Происшествия
Генерал-майора полиции Жайлаубека Халыкулы нашли мертвым в СИЗО

Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК сообщил о смерти арестованного генерал-майора полиции Жайлаубека Халыкулы, передает Kazpravda.kz.

"Тело следственно-арестованного Жайлаубека Халыкулы около 7 часов утра обнаружил постовой контролер. Дежурная смена учреждения незамедлительно оказала первую медицинскую помощь, но, несмотря на принимаемые меры, спасти подследственного не удалось. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть в результате механической асфиксии", - проинформировали в пресс-службе КУИС МВД РК.

На место происшествия прибыли следственно-опертивная группа, представители прокуратуры и руководство областного ДУИС.

"Проведена беседа с другими заключенными. Фактов противоправных действий в отношении него в результате проверки выявлено не было", - отметили в пресс-службе.

Сотрудники областного департамента назначили служебную проверку, по результатам которой будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством, добавили в КУИС.

Жайлаубек Халыкулы был экс-начальником ДВД Алматинской и Акмолинской областей.

Ранее сообщалось, что генерал-майор полиции был задержан 23 мая в Алматы по подозрению в коррупции. Он обвинялся в получении обманным путем денег и имущества за прекращение уголовного дела.

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