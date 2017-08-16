​Генплан перешагнет Урал

В Атырау на левом берегу Урала возведут новый район. Об этом заявил аким Атырауской области Нурлан Ногаев.

– Утвержден новый генеральный план развития Атырау до 2030 года. В соответствии с ним город будет развиваться в двух направлениях. В центре – на месте старых домов будут возведены современные здания, а на левом берегу Урала разместятся новые городские районы, – сказал аким.

Он также поздравил работников строительной отрасли с профессио­нальным праздником и вручил им нагрудные знаки, почетные грамоты и благодарственные письма.

– В прошлом году в области были сданы в эксплуатацию 540 тысяч квадратных метров жилья и социаль­ных объектов. Это результат вашей неустанной работы по выполнению поручений Президента страны, – обратился Нурлан Ногаев к строи­телям. – В текущем году планируется построить еще больше.