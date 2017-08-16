​Генплан перешагнет Урал

Свежий выпуск
665
Анвар Ахметов

В Атырау на левом берегу Урала возведут новый район. Об этом заявил аким Атырауской области Нурлан Ногаев.

– Утвержден новый генеральный план развития Атырау до 2030 года. В соответствии с ним город будет развиваться в двух направлениях. В центре – на месте старых домов будут возведены современные здания, а на левом берегу Урала разместятся новые городские районы, – сказал аким.

Он также поздравил работников строительной отрасли с профессио­нальным праздником и вручил им нагрудные знаки, почетные грамоты и благодарственные письма.

– В прошлом году в области были сданы в эксплуатацию 540 тысяч квадратных метров жилья и социаль­ных объектов. Это результат вашей неустанной работы по выполнению поручений Президента страны, – обратился Нурлан Ногаев к строи­телям. – В текущем году планируется построить еще больше.

Популярное

Все
Сквозь огонь, воду и медные трубы
Николай Веревочкин – автор книг и охотник за книгами
За подготовкой к новому учебному году в Алматы пристально следит общественный совет города
ТЭЦ готовятся к зиме
Округ один, а оплата – разная
В Приаралье приступили к уборке урожая риса
Хлеборобам непонятны правила игры
Казахстан должен усилить позиции в качестве узлового транзитного хаба
Мифы об АЭС разрушат знания
Как ИИ может способствовать развитию ядерной науки и технологий
Уж сколько раз твердили миру...
Твори добро – детям на благо!
Под особой заботой
«Кайрат» вышел в единоличные лидеры КПЛ
Мурал в честь пограничников
Мергены оттачивают мастерство на «Қазанате»
Кубок Президента Казахстана отправился в Тольятти
Теплосети Астаны готовы к отопительному сезону
«Зеленый коридор» для серьезных инвесторов
Жилье с гарантией
До 2029 года в стране предстоит реконструировать более четырех тысяч километров дорог
Гонка пройдет по горным шоссе
Юный Тамерлан растет патриотом
Пауки пугают туристов
Юбилей библиотек отмечен креативными проектами
Президент дал ряд поручений акиму Астаны
«Я точно стану генералом!»
На пути к Всемирным играм кочевников
Карту паводка составили на основе снимков из космоса
Строительство комфортной школы на 2000 мест в Туркестане проверил депутат
В Семее завершается строительство комфортной школы на 1 200 мест
Как фантазии становятся реальностью
Мера пресечения для школьников, вовлекших в проституцию свою одноклассницу, смягчена
И премии выписывал себе...
Токаев принял главу «Казатомпрома»
МЧС РК получит 11 новых воздушных судов - правительство
Четыре человека пострадали в ДТП в Кызылординской области
С газом наметились подвижки
Саябек Сахиев: «Нынешний век АЭС сменит эра управляемого термоядерного синтеза»
Лишились погон и репутации
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
В Таразе открылся филиал российского университета
Токаев произвел назначения в своей администрации
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Интеграция отвечает общим целям
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Появится парк на «Колесных рядах»

Читайте также

Работы по ремонту школ продолжаются
Теплосети Астаны готовы к отопительному сезону
«Зеленый коридор» для серьезных инвесторов
Региональный технопарк открылся в Шымкенте

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]