Генпрокуратура обратилась к казахстанцам в связи с выборами

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В целом, электоральный цикл проходит в правовом поле, заявили в Генпрокуратуре.

На сегодня органами прокуратуры установлено 8 нарушений выборного законодательства, из них 3 факта - незаконные опросы общественного мнения, связанного с выборами, и 5 фактов – связаны с агитацией в период ее запрещения.

К административной ответственности прокурорами в сокращенном порядке привлечены семь физических лиц и одно юридическое лицо. Все они признали свою вину, раскаялись и удалили свои незаконные публикации из онлайн-платформ.

Отмечается, что в силу пункта 2 статьи 27 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» проведение предвыборной агитации заканчивается в 00:00 часов 22 августа 2026 года.

Согласно пункту 1 статьи 32 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» любая предвыборная агитация запрещена в предшествующий день и в день проведения выборов, то есть 22 и 23 августа 2026 года.

В этой связи, в Генпрокуратуре обращают внимание, что печатные агитационные материалы, ранее вывешенные вне помещений избирательных комиссий и помещений для голосования, могут сохраняться на прежних местах.

Аналогично, агитационные материалы, ранее размещенные в сети Интернет, могут сохраняться на прежних местах.

Вместе с тем, не допускается выведение ранее размещенных агитационных материалов на главные страницы интернет-ресурсов (ст.32 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан»).

Запрещается также осуществление фото- и (или) видеосъемки заполненного бюллетеня и его распространение в день голосования.

При несоблюдении данных правовых ограничений наступает административная ответственность за проведение агитации в период ее запрещения по статье 102 Кодекса об административных правонарушениях (влечет штраф на физических лиц в размере 15, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 20, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 25, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 35 месячных расчетных показателей).