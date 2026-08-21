Генпрокуратура обратилась к казахстанцам в связи с выборами

Выборы

В ведомстве разъяснили выборное законодательство, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В целом, электоральный цикл проходит в правовом поле, заявили в Генпрокуратуре.

На сегодня органами прокуратуры установлено 8 нарушений выборного законодательства, из них 3 факта - незаконные опросы общественного мнения, связанного с выборами, и 5 фактов – связаны с агитацией в период ее запрещения.

К административной ответственности прокурорами в сокращенном порядке привлечены семь физических лиц и одно юридическое лицо. Все они признали свою вину, раскаялись и удалили свои незаконные публикации из онлайн-платформ.

Отмечается, что в силу пункта 2 статьи 27 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» проведение предвыборной агитации заканчивается в 00:00 часов 22 августа 2026 года.

Согласно пункту 1 статьи 32 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» любая предвыборная агитация запрещена в предшествующий день и в день проведения выборов, то есть 22 и 23 августа 2026 года.

В этой связи, в Генпрокуратуре обращают внимание, что печатные агитационные материалы, ранее вывешенные вне помещений избирательных комиссий и помещений для голосования, могут сохраняться на прежних местах.

Аналогично, агитационные материалы, ранее размещенные в сети Интернет, могут сохраняться на прежних местах.

Вместе с тем, не допускается выведение ранее размещенных агитационных материалов на главные страницы интернет-ресурсов (ст.32 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан»).

Запрещается также осуществление фото- и (или) видеосъемки заполненного бюллетеня и его распространение в день голосования.

При несоблюдении данных правовых ограничений наступает административная ответственность за проведение агитации в период ее запрещения по статье 102 Кодекса  об административных правонарушениях (влечет штраф на физических лиц в размере 15, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 20, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 25, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 35 месячных расчетных показателей).

#выборы #Генпрокуратура #курултай

Популярное

Все
Курсай. Двенадцать лет спустя
Песни, которые не стареют
Модернизация во имя талантов из глубинки
В Алматы поздравили ветерана со 100-летием
Мегаполис цветет
Ответственный подход
Закон Республики Казахстан О кредитной рейтинговой деятельности
Курултай как новая модель законодательной власти: традиции и современность
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования и цифровизации финансового рынка, банкротства, а также оценки государственных органов
Женское лицо IT-сообщества
Гражданское общество – соавтор реформ
Миссия – объединить людей
Общение дорогого стоит
Формат пришелся по душе
Ускользающее лето
Философия мастерства
Благодаря цифровизации в РК предотвратили необоснованные траты на 10,6 млрд тенге
Онлайн-сервисы проверки и регистрации граждан запустят в день голосования на избирательных участках
Дзюдоист Габит Расулхан завоевал «золото» чемпионата мира среди кадетов
Где в Астане проходят школьные ярмарки
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
После капремонта заработал вокзал станции Боранды
Comic Con Astana побил рекорд
Авария стала серьезным испытанием для энергосистемы юга Казахстана: мнение экспертов
«Принцесса цирка» открыла сезон
Крупную логистическую компанию оштрафовали в области Жетісу
В селе Шорнак открылся современный спорткомплекс
В Алматы отключили свет
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Дом культуры за 658 млн тенге открыли в Алматинской области
Масштабный блэкаут поставил под угрозу срыва концерт Канье Уэста в Алматы
17 лет скрывался в Европе: участника убийства осудили в Алматы
Будет построена новая школа
Задействован дополнительный финансовый рычаг
Возврат активов: 7 млрд тенге выделили на строительство школы в Астане
Сократить дефицит ученических мест
Первый ранец Али
Обеспечить прозрачность и единообразие
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Атырау становится центром вагоностроения
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
Готовить специалистов нового поколения
«Зеленое сердце» Семея
Челлендж в Вооруженных силах
Соль отправится на экспорт
Асу Алмабаев дебютирует в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Курултай: логика преемственности и ответственности
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Әділет» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации

Читайте также

Онлайн-сервисы проверки и регистрации граждан запустят в де…
Ответственный подход
Общенациональный онлайн-марафон пройдет в день выборов
Семь лидеров - семь подходов: экономика стала главной темой…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]