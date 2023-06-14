Генпрокуратура ответила на вопрос о статусе Ильина, Сулейменовой и Уранхаева в деле о пожаре в Абайской области

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Заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев в интервью журналистам в Мажилисе ответил на вопрос о статусе экс-главы МЧС Юрия Ильина, министра экологии и природных ресурсов Зульфии Сулейменовой и акима Абайской области Нурлана Уранхаева в деле о пожарах в Абайской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Жандос Умиралиев напомнил, что по масштабному пожару в Абайской области в резервате "Семей Орманы" возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 292 - "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель двух и более лиц".

"Расследование данного уголовного дела главой государства поручено Генеральной прокуратуре. Сейчас специальная служба Генпрокуратуры приступила к расследованию данного уголовного дела. Создана межведомственная следственно-оперативная группа, куда вошли наиболее опытные, квалифицированные следователи и оперативные работники всех правоохранительных служб. Группа уже находится на месте пожара, уже расследует. Руководит данной группой один из заместителей генпрокурора, дело находится на особом контроле у самого генерального прокурора", - пояснил Умиралиев.

После продолжительного рассказа заместителя генпрокурора о том, каким образом будет расследовано дело об ущербе экологии и гибели 14 сотрудников лесного хозяйства при исполнении служебных обязанностей, журналисты все же попросили четко ответить на вопрос о том, в каком статусе в расследовании пребывают экс-министр МЧС, глава Минэкологии и аким Абайской области.

"В рамках расследования данного уголовного дела будет обозначен круг всех должностных лиц, которые недобросовестно и безответственно относились к своим обязанностям, к своей службе, вследствие чего не выполняли возложенные на себя обязательства, что и повлекло за собой такие трагические события и гибель граждан. Данное уголовное дело только начато. Действия должностных лиц еще не квалифицированы. Но я вас заверяю, что в рамках данного уголовного дела все причастные лица, должностные лица, все, кто не принимал соответствующие меры, которые должны были в силу должностных обязанностей принимать решения, они однозначно будут привлечены к ответственности. Сейчас деяния должностных лиц еще не квалифицированы, следствие только начато", - сказал Жандос Умиралиев.