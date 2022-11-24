Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК

В Правительстве состоялось очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Участники обсудили условия возврата в республиканскую собственность финансовой организации, ранее переданной из квазигосударственного сектора в конкурентную среду по заниженной стоимости. В настоящее время по данному факту проводится соответствующее расследование.

Кроме того, рассмотрены меры антимонопольного реагирования в отношении ряда компаний, работающих в сферах производства промышленных продуктов для нужд сельского хозяйства и цифровых медицинских систем.

Премьер-министр также поручил Генеральной прокуратуре проверить обоснованность приватизации ряда энергетических объектов страны.