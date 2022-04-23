Генсек ООН посетит Москву и Киев

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш посетит Москву и Киев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Новости ООН.

26 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит с визитом Российскую Федерацию.

В Москве глава ООН встретится с главой МИД Сергеем Лавровым. Его также примет президент России Владимир Путин.

28 апреля глава ООН проведет рабочую встречу с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и будет принят президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, 19 апреля ООН направила письма в постоянные представительства Украины и Российской Федерации при Организации Объединенных Наций с просьбой о встречах генсека ООН с президентом Владимиром Путиным в Москве и президентом Владимиром Зеленским в Киеве. Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик тогда заявил, что, учитывая «всю опасность и последствия» продолжающегося конфликта, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш хотел бы обсудить с лидерами России и Украины «срочные шаги, направленные на достижение мира в Украине, а также перспективы принципа многосторонности в международных отношениях, основанного на Уставе ООН и международном праве».