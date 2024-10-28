90-летие Герольда Бельгера сегодня отмечают в Казахстане

Сегодня казахстанскому переводчику, прозаику, публицисту, литературоведу исполнилось бы 90 лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ
Он является переводчиком классиков казахской литературы (Майлина, Мусрепова, Нурпеисова и др.) на русский язык, автором многочисленных романов, повестей и литературно-критических работ, в центре которых исторический путь и современное положение российских немцев и их национальной литературы.
После окончания института работал учителем русского языка, затем в литературном журнале «Жулдыз», с 1964 года — писателем-прозаиком, переводчиком и критиком. С 1971 года член Союза писателей Казахстана. С 1992 года был заместителем главного редактора немецкоязычного альманаха «Феникс».
Бельгер с малых лет жил и трудился в Казахстане, работая не покладая рук и выпуская по 7-8 книг в год.
Герольд Карлович является автором свыше 40 книг, в том числе романов «Дом скитальца», «Туюк Су», «Разлад», а также 1600 публикаций в периодической печати.