90-летие Герольда Бельгера сегодня отмечают в Казахстане

Литература
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Венера Баталова
корреспондент

Сегодня казахстанскому переводчику, прозаику, публицисту, литературоведу исполнилось бы 90 лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото из личного архива Герольда Бельгера

Он является переводчиком классиков казахской литературы (Майлина, Мусрепова, Нурпеисова и др.) на русский язык, автором многочисленных романов, повестей и литературно-критических работ, в центре которых исторический путь и современное положение российских немцев и их национальной литературы.

После окончания института работал учителем русского языка, затем в литературном журнале «Жулдыз», с 1964 года — писателем-прозаиком, переводчиком и критиком. С 1971 года член Союза писателей Казахстана. С 1992 года был заместителем главного редактора немецкоязычного альманаха «Феникс».

Бельгер с малых лет жил и трудился в Казахстане, работая не покладая рук и выпуская по 7-8 книг в год.

Герольд Карлович является автором свыше 40 книг, в том числе романов «Дом скитальца», «Туюк Су», «Разлад», а также 1600 публикаций в периодической печати.

#юбилей #переводчик #русский язык

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