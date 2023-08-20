Герой мема про пса Чимса скончался во время операции

По словам хозяина животного, он умер во время операции на торакоцентез, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС .

Фото: instagram.com/balltze

Пес по кличке Болци, прославившийся в интернете после мемов с "псом Чимсом", умер в возрасте 12 лет. Об этом сообщили хозяева питомца в Instagram.

По словам мужчины, Болци умер во время операции на торакоцентез ("выкачивание" жидкости из легких для нормализации дыхательной функции - прим.ред.).

"Сиба-ину с круглой улыбающейся мордой <...> помог многим людям во время пандемии и принес много радости многим из вас, но теперь его миссия завершается. Я верю, что он свободно бегает по небу и ест много вкусной еды со своими новыми друзьями. Он всегда будет в моем сердце. Я надеюсь, что он сможет продолжать радовать всех в онлайн-мире, это моя единственная скромная просьба", - написал в своем официальном Instagram владелец собаки.

Пес Чимс получил первую популярность в Интернете в начале 2010-х годов, когда была опубликована фотография, на которой он изображен с подозрительным выражением. К концу десятилетия Чимс обрел вторую волну популярности в период пандемии в связи с распространением мема, в котором он сравнивается с другим известным "накачанным" псом Кабосу.