Гибель краснокнижных птиц на Каспии прокомментировал Ногаев

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев на брифинге в СЦК прокомментировал гибель краснокнижных чаек на Каспии, передает корреспондент Kazpravda.kz

«Данный вопрос, считаю, беспокоит каждого казахстанца. Ведется совместная работа с акиматами разных уровней и Минэкологии. Мы оказываем содействие, жители тоже обеспокоены данным вопросом. Будем выделять средства и оказывать административную и финансовую помощь в предотвращении данных явлений и устранении последствий», – заверил аким.

При этом он напомнил, что решение экологических вопросов – прямая компетенция Министерства экологии, геологии и природных ресурсов и «у них ресурсов и научного потенциала больше».