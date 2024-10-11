Гибель пятерых детей в Костанайской области: Ход дела взят на контроль генпрокуратуры

Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Прокуратурой начато досудебное расследование

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Костанайской области сообщила о трагической гибели несовершеннолетних детей в Житикаринском районе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

По информации ведомства, 11 октября  около 04:29 часов утра в отдел ЧС города Житикара поступило сообщение о возгорании частного дома по улице Клубная, 52.К несчастью, при пожаре погибло 5 несовершеннолетних детей. 

Прокуратура начала досудебное расследование, предварительная причина пожара – оставление печи без присмотра. На месте происшествия находится первый заместитель прокурора области. Прокуратура области выражает соболезнования родным и близким погибших детей. 

Ход расследования уголовного дела взят на контроль генпрокурором РК.

Ранее в ДЧС сообщали, что погибшие дети 2011, 2016, 2018, 2019, 2022, 2023 г.р. 

«Старший ребенок 2011 года рождения не пострадал. По предварительной информации, мать детей с вечера ушла к знакомому. Супруг находится в местах лишения свободы», – рассказали огнеборцы. 

#дети #пожар #Костанайская область #ГП

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