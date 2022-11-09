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Гибель рыб на Капшагайском водохранилище: ущерб превысил 32 млн тенге

Предварительные причины гибели молоди рыб на Капшагайском водохранилище озвучили в Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, сообщает Kazpravda.kz.

Напомним, 2 ноября в социальных сетях была опубликована информация о гибели молоди рыб на Капшагайском водохранилище.

Погибшая рыба была выявлена в районе базы отдыха «Ермин». Со 2 по 6 ноября собрано 17 923 кг погибшей молоди воблы. Ущерб составил 32 946 954 тенге.

Был создан штаб по выяснению причин гибели молоди рыб (воблы), в который вошли представители компетентных органов и общественного объединения субъектов рыбного хозяйства.

Параллельно соответствующие исследования начали управление санитарно-эпидемиологического контроля по городу Конаеву, Департамент экологии по Алматинской области, Научно-производственный центр рыбного хозяйства и Казгидромет.

«По результатам гидрохимического анализа проб воды, проведенного в лаборатории Научно-производственного центра рыбного хозяйства, вода в Капшагайском водохранилище по основным показателям не опасна для жизнедеятельности рыб.

Анализ проб воды, произведенный РГП «Казгидромет» по 44 физико-химическим показателям, показал повышенную концентрацию фосфора, фосфатов и железа, однако такие превышения не являются критическими и не могут быть причиной одномоментной массовой гибели рыб», – заявили в инспекции.

4 ноября водолазы Департамента по чрезвычайным ситуациям провели обследование для обнаружения возможных источников загрязнения (сброс загрязненной воды, отходов, утечка ГСМ, токсичных веществ и другое). 8 погружений в районах гибели молоди рыб за день не показали подводных источников загрязнения воды.

В Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции рыбного хозяйства отметили, что причиной гибели могут быть как естественные факторы (недостаток кислорода или специфические болезни рыб), так и антропогенное влияние хозяйственной деятельности в виде загрязнений среды обитания рыб, а также механического воздействия плавательных средств или гидротехнических сооружений.

«В данном случае отравление токсичными веществами маловероятно, так как не наблюдается влияние на другие виды рыб в водоеме. Поэтому имеется мнение, что предварительной причиной замора молоди воблы могло послужить кислородное голодание вследствие её чрезмерно плотной концентрации в заливе – 544 экземпляра на 1 кубический метр, с увеличением до 1 500 экземпляров на 1 кубический метр в местах массовой гибели. При этом средняя плотность воблы на побережье Капшагайского водохранилища колеблется до 3,6 экземпляра на 1 кубический метр.

Этому способствовал штормовой ветер 29-30 октября и 2 ноября. При этом, по данным Казгидромета, максимальный порыв ветра достигал 18-20 метров в секунду с 5:05 до 6:30 часов 29 октября, и, по всей вероятности, волны препятствовали перемещению молоди воблы из залива в открытое пространство водоема, где она была подвержена замору. Здесь могло быть и вторичное влияние на показатели воды в замкнутой акватории залива от начавшей разлагаться погибшей молоди воблы», – пояснили в инспекции.

Здесь добавили, что вобла – это стайный вид рыбы, которая обычно сбивается в косяки, ее излюбленным местом обитания является прибрежный участок водоема.

«Другой причиной могла быть вспышка болезни, присущая только вобле или её молоди на определенной стадии развития, или же под влиянием каких-либо факторов природного характера.

Эти и другие моменты будут изучены по итогам дополнительных лабораторных исследований, результаты которых ожидаются в ближайшее время», – заверили в инспекции.

«Для обследования побережья Капшагайского водохранилища на предмет аналогичной гибели рыб оперативно задействованы сотрудники Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства и Научно-производственного центра рыбного хозяйства, которыми новых фактов гибели рыб в других местах водохранилища на сегодня не обнаружено. Мониторинг акватории водохранилища и береговой полосы продолжается», – сообщили в органе.

Возбуждено уголовное дело, причину гибели рыб будут выяснять и дальше.

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