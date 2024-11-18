Гигантский скелет динозавра продали на аукционе почти за 5 млн евро во Франции

Аукционные дома Collin du Bocage и Barbarossa заявили, что это один из самых высоких по ценам аукционов, когда-либо проводившихся во Франции за скелет динозавра

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Рекорд принадлежит «Большому Джону», проданному за 6 миллионов евро в Париже в 2021 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru.

В Париже с аукциона за 4,7 миллиона евро был продан самый большой скелет динозавра в мире, прозванный «Вулкан». Его длина составляет 20,5 метра, сообщает журнал Blick.

Отмечается также, что сумма в 4,7 миллиона евро – это чистая цена продажи без НДС и вознаграждения аукциониста. Оценочная стоимость экспоната, принадлежащего роду травоядных апатозавров, составляла от 3 до 5 миллионов евро.

Динозавр достался французскому коллекционеру, который хочет передать скелет, содержащий более 80 процентов оригинальных костей, в аренду музею или научному учреждению.

По оценкам экспертов, рынок окаменелостей переживает бум. В июле 2024 года скелет тираннозавра рекса возрастом 150 миллионов лет ушел с молотка на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за сумму около 45 миллионов долларов.