Гигантскую опухоль мозга удалили трехмесячной девочке столичные нейрохирурги

Здравоохранение
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Сейчас девочка проходит послеоперационное лечение и уже чувствует себя лучше, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

Врачи Национального центра нейрохирургии успешно провели одну из самых сложных операций — удалили  гигантскую опухоль головного мозга  трёхмесячной девочке.

По словам мамы малышки Айбат, девочка родилась в срок и развивалась нормально. Однако в возрасте двух месяцев появились тревожные симптомы: частые срыгивания, отказ от груди, посинение кожи и сильное беспокойство.

Родители немедленно обратились к педиатру, а затем — к невропатологу. На УЗИ выявили жидкостное образование в теменно-затылочной области, а проведённая позже КТ подтвердила наличие объёмного образования в левой теменной доле.

Затем МРТ показало опухоль размером 5,6× 4,2 см, расположенную в функционально значимых зонах мозга.

После консультации с детскими нейрохирургами Дмитрием Сурдиным, Алибеком Жарасовым и заместителем председателя правления Асылбеком Калиевым было принято решение о срочном оперативном вмешательстве. Ребёнок был госпитализирован в отделение детской нейрохирургии.

Как отмечает заведующий отделением детской нейрохирургии, профессор Габит Оленбай, операция была крайне сложной: опухоль занимала почти половину мозга ребёнка, а риск кровопотери был очень высок.

Тем не менее, благодаря командной работе, использованию современных методик и высокому уровню оснащения Центра, операция прошла успешно.

«Удаление опухоли мы выполнили микрохирургическим методом. Сейчас девочка проходит послеоперационное лечение и уже чувствует себя лучше. Отмечается отсутствие срыгиваний и общее улучшение состояния», — рассказал Габит Оленбай.

Мама девочки с трудом сдерживает эмоции:

«Я готовилась ко всему, понимала, какие риски. Но произошло чудо — моя дочка жива, с ней всё хорошо. Благодарю от всего сердца врачей, особенно Дмитрия Андреевича Сурдина, весь медперсонал. Спасибо, что спасли мою дочь!»

Особую роль в операции сыграли также врачи анестезиологи и трансфузиологи, ведь наркоз и контроль за состоянием столь маленького пациента требуют предельной точности и внимания.

В команде были анестезиолог-реаниматолог Айгуль Жандельдинова, медсестра-анестезист Гульзира Даукенова, трансфузиолог Ербол Куанышев и операционная медсестра Алуа Даукенова.

#ребенок #операция #опухоль мозга

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