Он оказался лучшим в упражнениях на коне

Фото: пресс-служба НОК РК

Представитель команды Казахстана по спортивной гимнастике Зейнолла Идрисов завоевал золотую медаль на международном турнире в Штутгарте (Германия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанский гимнаст одержал победу в упражнениях на коне.

Идрисов за свое выступление получил от судей 14,066 балла. Второе место занял Эдоардо Де Россо (Италия) - 13,966. Замкнул тройку лучших Рёсуке Дои (Япония) - 13,766.