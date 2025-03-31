Гимнаст Зейнолла Идрисов одержал победу на турнире в Германии

Спорт
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Он оказался лучшим в упражнениях на коне

Фото: пресс-служба НОК РК

Представитель команды Казахстана по спортивной гимнастике Зейнолла Идрисов завоевал золотую медаль на международном турнире в Штутгарте (Германия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанский гимнаст одержал победу в упражнениях на коне.

Идрисов за свое выступление получил от судей 14,066 балла. Второе место занял Эдоардо Де Россо (Италия) - 13,966. Замкнул тройку лучших Рёсуке Дои (Япония) - 13,766.

 

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