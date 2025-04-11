В сети завирусился ролик с женщиной, поющей под гитару

Скриншот видео Габит Токсанбаев

В социальных сетях набирает популярность видеоролик, где женщина в казахской национальной одежде и в кимешеке исполняет легендарную композицию вокально-инструментального ансамбля «Ялла» – «Музыкальная чайхана», передает корреспондент Kazpravda.kz.

Судя по видео, действие происходит во время торжества в узком семейном кругу. В какой-то момент один из гостей предложил женщине, одетой в национальный казахский камзол и кимешек, исполнить музыкальные композиции ВИА «Ялла».

В считанные секунды гитаристка вызвала особый интерес не только у взрослой публики, но и у детей. Пока одни внимательно слушали исполнительницу, другие - снимали выступление на камеры телефонов. Вокальные данные в тандеме с навыками игры на гитаре никого не оставили равнодушными.

«Браво!» – кричали гости.

Такое проявление таланта – образец национального интеллектуального и культурного кода.