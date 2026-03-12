Фото: @jimin.here

Правительство Республики Корея приняло специальные меры для обеспечения безопасности на предстоящем концерте популярной K-pop группы BTS в центре Сеула. Власти ожидают, что мероприятие, которое пройдет 21 марта на площади Кванхвамун в центре города, привлечет десятки тысяч зрителей, включая многочисленных иностранных поклонников, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru.

Как сообщили в министерстве внутренних дел и безопасности РК, глава ведомства Юн Хо Чжон провел специальное совещание с участием представителей профильных государственных структур. На встрече были распределены обязанности различных ведомств и обсуждены меры по предотвращению возможных инцидентов во время концерта.

По оценкам организаторов, на мероприятии будут присутствовать около 22 тысяч зрителей, включая как южнокорейских, так и иностранных обладателей билетов. Всего же из-за концерта ожидается дополнительный приезд около 260 тысяч фанатов.

В связи с ожидаемым большим скоплением людей власти намерены заранее объявить режим предупреждения о риске массовых инцидентов. Такой уровень предупреждения будет действовать в районах Чонно и Чунгу - центральных административных округах Сеула, где расположена площадь Кванхвамун.

Министерство внутренних дел совместно с полицией сформирует специальную группу оперативного управления ситуацией. В свою очередь, администрация Сеула создаст команду быстрого реагирования для действий в случае чрезвычайных обстоятельств.

Министерство культуры займется проверкой безопасности концертной инфраструктуры, включая сценические конструкции и зрительские места. Министерство здравоохранения подготовит систему оперативного развертывания медицинских бригад для оказания помощи в случае необходимости.

Полиция будет отвечать за регулирование потоков зрителей и обеспечение общественного порядка.

Правоохранительные органы также заявили о готовности оперативно реагировать на возможные вспышки насилия или террористические угрозы.

Концерт BTS на площади Кванхвамун привлек большое внимание поклонников группы. Уже сейчас в центре Сеула установлены специальные инсталляции, посвященные выступлению, рядом с которыми фотографируются иностранные туристы, прибывшие в город накануне концерта.