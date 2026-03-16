260 тысяч фанатов, тысячи иностранных туристов и миллиарды долларов экономического эффекта. Уже 21 марта в Сеуле южнокорейская группа BTS впервые соберётся на сцене после службы в армии. Их возвращение ждут по всему миру, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz

Феномен k-pop давно вышел за рамки музыкальной индустрии. Ежегодный экономический эффект от деятельности BTS достигает 5 триллионов 560 миллиардов вон. Это примерно 3 млрд 700 млн долларов США, подсчитали в исследовательском институте «Хёндэ». Как корейская поп-культура превращается в мощный экономический двигатель страны - в материале «24KZ»

Концерт BTS пройдёт на площади Кванхвамун. За безопасностью зрителей будут следить около 6,5 тысяч полицейских. Масштаб события требует особых мер. Тысячи иностранных туристов уже приехали в Корею, чтобы увидеть выступление своих любимых артистов. Их визит не только превращает концерт в международное культурное событие, но и ощутимо пополняет местный бюджет. Это явление называют экономическим эффектом Халлю – Корейской волны. Речь идет, о стремительном распространении по миру не только музыки, но и сериалов, косметики, кухни и даже корейского языка.

По оценкам Корейского фонда международного культурного обмена, только в 2024 году общий объем экспорта, вызванного Халлю, достиг 15 миллиардов 183 миллионов долларов. Это на 653 миллиона больше, чем годом ранее, и показатель того, насколько быстро растёт глобальный интерес к корейской культуре. Сегодня влияние K-pop настолько велико, что в университетах Южной Кореи открывают специальные кафедры, посвященные этому феномену. Там готовят будущих музыкантов и продюсеров, а также изучают историю и развитие жанра, который из локального музыкального направления превратился в мощный культурный и экономический двигатель страны».

Квон Сун Джи, преподаватель университета Шинхан:

«Корейская волна начала стремительно распространяться по миру в начале нулевых. Одним из первых ярких сигналов стал сериал «Зимняя соната». В 2002 году он произвёл настоящий фурор в Японии и открыл для миллионов зрителей корейскую индустрию развлечений. Музыкальный же прорыв произошёл чуть позже. В 2012 году песня Gangnam Style буквально взорвала интернет и мировые чарты. Клип стал вирусным феноменом, а интерес к корейской культуре резко вырос далеко за пределами Азии. На этой волне появились новые глобальные звезды k-pop. Такие группы, как BTS и Blackpink. Сегодня у них многомиллионная армия поклонников по всему миру.

По данным Министерства культуры, спорта и туризма Кореи, экспорт корейской музыки в 2023 году достиг 1 миллиарда 220 миллионов долларов США. Это почти в 4,5 раза больше, чем 10 лет назад. Впечатляющий рост, который наглядно показывает, насколько стремительно k-pop превратился в мощную индустрию мирового масштаба.

Популярность k-pop делает привлекательными и другие корейские товары. Музыка становится своего рода культурным мостом, через который мир знакомится с продукцией страны. Аналитики отмечают: в тех государствах, где особенно популярны корейские сериалы и музыкальные группы, заметно выше и продажи корейских автомобилей, косметики и других брендов.

Прогнозы развития Корейской волны остаются оптимистичными. Эксперты ожидают, что в ближайшие годы в этой сфере всё активнее будут применять технологии искусственного интеллекта. Виртуальные музыкальные группы перестанут восприниматься как экзотика, а ИИ позволит артистам общаться с поклонниками по всему миру практически без языковых барьеров.

По прогнозам TikTok и Oxford Economics, расходы на товары, связанные с Халлю: корейскую еду, косметику и электронику, к 2030 году могут вырасти до 143 миллиардов долларов. Корейская волна продолжает набирать силу, превращаясь не только в культурный, но и в мощный экономический феномен мирового масштаба.

