Глава Bereke Bank признался, что фининститут нарушал пруденциальные нормативы

Банки и финансы
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Но это было необходимо для спасения банка, заявил председатель правления фининститута Андрей Тимченко в интервью порталу The Tenge

Фото: the-tenge.kz

По словам банкира, пруденциальные нормативы нарушались и это было неправильно. 

«Но если посмотреть шире, то нарушение было временным, а спасение банка, однозначно было смелым и правильным шагом», - считает он. 

Как полагает Андрей Тимченко, благодаря действиям финрегулятора (АРРФР), холдинга «Байтерек» и правительства удалось сохранить банк и множество рабочих мест. По его мнению, «в банковском секторе точно конкуренция во многих отраслях слабая, поэтому для системы, для страны это большой плюс».

Также в интервью глава Bereke Bank сообщил, что руководство банка не участвует в переговорах с потенциальными покупателями – холдинг «Байтерек», дочерней структурой которого является данный фининститут, решает эти вопросы самостоятельно.

 Между тем, Тимченко твердо убежден, что банк нужно передавать в частную среду. По его мнению, госбанк всегда будет иметь несправедливое преимущество как минимум в силу предполагаемой поддержки государства. Это означает, что депозиты будут дешевле, привлечение клиентов дешевле и прочее. Из-за более дешевого фондирования и кредитование будет более дешевое.

«Во-вторых, процессы принятия решений в государственных структурах, включая «Байтерек» не подходят для управления компанией в конкурентной среде. Практика государственного управления требует прописанных правил и процедур буквально на каждый случай, а это невозможно в большой организации в быстроменяющейся конкурентной среде. В целом, госслужащие всегда находятся под очень жестким контролем правоохранительных органов, поэтому будут избегать принятия сложных решений. Негибкость и медленное принятие решений ведет к потере конкурентоспособности, сокращению бизнеса, а со временем к ухудшению кредитного портфеля и убыткам», - отметил банкир.

 

 

#банк #Правительство #нух байтерек

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