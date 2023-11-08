Глава Bereke Bank признался, что фининститут нарушал пруденциальные нормативы

Но это было необходимо для спасения банка, заявил председатель правления фининститута Андрей Тимченко в интервью порталу The Tenge

Фото: the-tenge.kz

По словам банкира, пруденциальные нормативы нарушались и это было неправильно.

«Но если посмотреть шире, то нарушение было временным, а спасение банка, однозначно было смелым и правильным шагом», - считает он.

Как полагает Андрей Тимченко, благодаря действиям финрегулятора (АРРФР), холдинга «Байтерек» и правительства удалось сохранить банк и множество рабочих мест. По его мнению, «в банковском секторе точно конкуренция во многих отраслях слабая, поэтому для системы, для страны это большой плюс».

Также в интервью глава Bereke Bank сообщил, что руководство банка не участвует в переговорах с потенциальными покупателями – холдинг «Байтерек», дочерней структурой которого является данный фининститут, решает эти вопросы самостоятельно.

Между тем, Тимченко твердо убежден, что банк нужно передавать в частную среду. По его мнению, госбанк всегда будет иметь несправедливое преимущество как минимум в силу предполагаемой поддержки государства. Это означает, что депозиты будут дешевле, привлечение клиентов дешевле и прочее. Из-за более дешевого фондирования и кредитование будет более дешевое.