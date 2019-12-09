Президент
Глава государства дал поручения по итогам аудита АО "НК "Казахстан инжиниринг"
Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял председателя Счетного комитета Наталью Годунову, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
В ходе встречи Наталья Годунова доложила Касым-Жомарту Токаеву о проведении государственного аудита министерства обороны, АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" и РГП "Казарнаулыэкспорт".
Согласно предоставленной информации, деятельность "Казахстан инжиниринг" носит убыточный характер, растет долговая нагрузка, изнашиваются производственные линии предприятий холдинга.
Глава государства поручил направить материалы по итогам аудита в уполномоченные органы для рассмотрения вопроса об ответственности должностных лиц.