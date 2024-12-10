Глава государства ознакомился с ходом развития Актюбинской области

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров доложил президенту о социально-экономическом развитии региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

По словам акима, за 11 месяцев текущего года рост экономики составил 6%. Промышленное производство выросло на 4%, а объем прямых иностранных инвестиции за шесть месяцев этого года достиг 175 млн долларов.

Президент был проинформирован о том, что для развития аэропорта Актобе в качестве мультимодального хаба будет создана специальная экономическая зона. В рамках проекта планируется привлечь более 1,2 трлн тенге инвестиций и создать 5 тысяч рабочих мест.

Аким области рассказал главе государства об инвестиционных проектах, реализуемых в регионе и запланированных на 2025-2027 годы.

Касым-Жомарту Токаеву также были представлены макеты строящихся в Актобе новых объектов. По поручению президента в городе будут возведены драматический театр на 700 мест и многофункциональный стадион на 35 тысяч зрителей.

Напомним, что ранее глава государства посетил шахту, колледж и школу в Хромтау, а также трубный завод в Актобе.