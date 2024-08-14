Глава государства посетил Дворец школьников «Кәусар»

Президент
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Дана Аменова
корреспондент

Программа рабочей поездки Касым-Жомарта Токаева в Карагандинскую область продолжилась ознакомлением с деятельностью недавно открытого Дворца школьников «Кәусар» в микрорайоне Пришахтинске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Акорды

Президент был проинформирован о том, что в 13 кружках и секциях занимаются 1600 детей. Для школьников открыты HI-TECH цех, творческая мастерская, зал хореографии, ART-студия, студии записи, телевидения и фото, VR-архитектуры и WEB-дизайна, Intellectum-студия, кабинет интернета вещей, лаборатория робототехники и технического творчества, STEM-лаборатория, музыкальная студия, экологический центр, спортивные и игровые площадки.

Здание общей площадью 3,3 тыс. квадратных метров оснащено необходимым оборудованием для обеспечения и получения качественного дополнительного образования.

Глава государства обратил внимание на важность творческого и креативного развития молодого поколения. Он также подчеркнул, что уделяет большое внимание охране окружающей среды, в том числе проведению экологической акции «Таза Қазақстан». Президент призвал школьников принять активное участие в этом важном начинании.

#Токаев #школьники #Акорда #посещение

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