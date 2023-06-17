Глава государства посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи
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Касым-Жомарт Токаев почтил память значимого для всего тюркского мира выдающегося мыслителя Ходжи Ахмеда Яссауи и других известных исторических личностей, захороненных в мавзолее, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы президента.
Во время посещения главе государства рассказали о ходе реставрационных работ на памятниках государственного историко-культурного музея-заповедника "Азрет-Султан".
Президент дал поручение по сохранению исторического облика мавзолея.