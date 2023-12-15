Глава государства посетил центр настольного тенниса в Астане

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Главу государства проинформировали, что данный центр полностью соответствует требованиям Международной федерации настольного тенниса (ITTF) и в будущем может служить местом проведения республиканских и международных турниров, а также учебно-тренировочных сборов национальной сборной страны.

Объект, общая площадь которого составляет более 3700 квадратных метров, рассчитан на 16 теннисных столов в период проведения соревнований и 26 столов – для проведения тренировочных занятий. В центре предусмотрены зрительские трибуны на 416 человек, тренажерный зал, медицинский кабинет, тренерская и судейская комнаты, а также другие помещения.