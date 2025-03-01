Глава государства поздравил соотечественников с Днем благодарности Президент 1 марта 2025 г. 8:15 22 Пресс-служба Акорды опубликовала текст поздравления Касым-Жомарта Токаева, передает Kazpravda.kz Фото: Акорда Уважаемые соотечественники! От всего сердца поздравляю вас с Днем благодарности! Этот светлый праздник олицетворяет нашу взаимную признательность, солидарность и уважение друг к другу. Единство и сплоченность, беззаветная любовь к родной земле испокон веков помогали нашему народу преодолевать самые трудные испытания и вызовы. Эти основополагающие ценности стали неотъемлемой частью нашей общенациональной идентичности. Нынешний год ознаменован 30-летним юбилеем Ассамблеи народа Казахстана, которая все это время вносит неоценимый вклад в укрепление взаимопонимания и согласия в нашем обществе. Сегодня перед нами стоят масштабные задачи по реализации системных и всесторонних реформ. Важно, чтобы все граждане в полной мере осознавали свою долю ответственности за судьбу страны. Только вместе мы сможем достичь успехов на пути построения справедливого и гармоничного общества. Благодарю всех соотечественников за честный и самоотверженный труд на благо Родины! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! #президент #поздравления #День благодарности