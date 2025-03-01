Глава государства поздравил соотечественников с Днем благодарности

Уважаемые соотечественники!

От всего сердца поздравляю вас с Днем благодарности!

Этот светлый праздник олицетворяет нашу взаимную признательность, солидарность и уважение друг к другу.

Единство и сплоченность, беззаветная любовь к родной земле испокон веков помогали нашему народу преодолевать самые трудные испытания и вызовы. Эти основополагающие ценности стали неотъем­лемой частью нашей общенацио­нальной идентичности.

Нынешний год ознаменован 30-летним юбилеем Ассамблеи народа Казахстана, которая все это время вносит неоценимый вклад в укрепление взаимопонимания и согласия в нашем обществе.

Сегодня перед нами стоят масштабные задачи по реализации системных и всесторонних реформ. Важно, чтобы все граждане в полной мере осознавали свою долю ответственности за судьбу страны. Только вместе мы сможем достичь успехов на пути построения справедливого и гармоничного общества.

Благодарю всех соотечественников за честный и самоотверженный труд на благо Родины!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!